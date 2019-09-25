iPhone iOS 13 güncellemesi yayında! iOS 13 yenilikler neler? iOS 13 hangi cihazlara gelecek?
iOS 13 yenilikler neler? iphone kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Apple'ın, WWDC 2019'da tanıtımını gerçekleştirdiği iOS 13 güncellemesi İphone ve Ipad kullanıcılarına sunuldu.iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerini satın alan kullanıcılar telefonu açtıklarında iOS 13 ile direkt karşılaşacak. iOS 13 yenilikler neler, iOS 13 hangi cihazlara gelecek? diye merak eden vatandaşlar için yanıtı haberimizde sizlerle..
iOS 13 yenilikler neler? sorusunun yanıtı arama motorunda araştırılıyor. Apple, iOS 13.1 güncellemesini kullanıcılarına sundu.Kullanıcılar, istedikleri zaman manuel olarak ya da telefon ayarlarına göre otomatik olarak bu yazılımı yükleyebilecek. Geçtiğimiz hafta yayınlanan iOS 13 birçok yeniliği içeriğinde barındırıyor. iOS 13 yenilikler neler, iOS 13 hangi cihazlara gelecek? diye merak eden vatandaşlar için yanıtı haberimizde sizlerle..
iOS 13 YENİLİKLERİ NELER?
- Dark Mode:
Arayüzü siyah hale getiren Dark Mode, muhtemelen kullanıcıların fark edeceği en önemli değişiklik.
Bu mod, Apple'ın kendi uygulamalarının tamamında destekleniyor.
Kullanıcılar, ya telefonlarının ara yüzünü siyah yapan bu modu sürekli olarak açık tutabilecek ya da Ayarlar bölümünden belli saatler arasında bu mod ile normal mod arasında otomatik geçiş yapılmasını sağlayabilecek.
-Fotoğraflar:
En göze çarpan değişiklik Dark Mode olmasına karşın, bu yazılım versiyonunun en işlevsel özelliği ise fotoğraflar uygulamasına getirilen yenilikler gösteriliyor.
Öncelikle, fotoğraflar uygulamasının tasarımı değiştirilerek, basitleştirildi.
Fotoğraflar bu uygulamanın içinde daha farklı bir şekilde düzenleniyor ve kullanıcıya, gün, ay, yıl ve yere göre görüntüleme imkanı veriyor.
Uygulama belli bir gün ve ayın "en iyi" fotoğraflarını seçip bir arada gösteriyor.
Ayrıca fotoğrafları düzenleme araçları da çeşitlendirildi ve basitleştirildi.
iOS 13 ile gelen fotoğraf düzenleme araçları, Instagram'dakilere benzer bir hal aldı.
-Eklenen yeni izin ayarlarıyla uygulamaların kullanıcıların lokasyon takibini yapması zorlaştırıldı
-Ses ayarı göstergesi artık ekranın tam ortasında yer almıyor. Bu gösterge küçültülerek, ekranın üst kısmına taşındı
-Eklenen Kısayollar uygulamasına en sık kullanılan uygulamaları ekleyip hızlı erişim olanağı sağlandı
-Sağlık uygulaması değiştirildi ve kadınların regl dönemlerini takip etmeleri gibi yeni bir dizi özellik getirildi
iPhone iOS 13 HANGİ CİHAZLARA GELECEK?
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6S Plus
iPhone 6S
iPhone 6 Plus
İŞTE GÜNCELLEMEYİ DESTEKLEMEYEN MODELLER
iPhone 6
iPhone 5S
iPhone SE