Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7019
  • 6,2678
  • 280.032
  • 101738
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. iPhone iOS 13 güncellemesi yayında! iOS 13 yenilikler neler? iOS 13 hangi cihazlara gelecek?

iPhone iOS 13 güncellemesi yayında! iOS 13 yenilikler neler? iOS 13 hangi cihazlara gelecek?

iPhone iOS 13 güncellemesi yayında! iOS 13 yenilikler neler" iOS 13 hangi cihazlara gelecek"

iOS 13 yenilikler neler? iphone kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Apple'ın, WWDC 2019'da tanıtımını gerçekleştirdiği iOS 13 güncellemesi İphone ve Ipad kullanıcılarına sunuldu.iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerini satın alan kullanıcılar telefonu açtıklarında iOS 13 ile direkt karşılaşacak. iOS 13 yenilikler neler, iOS 13 hangi cihazlara gelecek? diye merak eden vatandaşlar için yanıtı haberimizde sizlerle..

iOS 13 yenilikler neler? sorusunun yanıtı arama motorunda araştırılıyor. Apple, iOS 13.1 güncellemesini kullanıcılarına sundu.Kullanıcılar, istedikleri zaman manuel olarak ya da telefon ayarlarına göre otomatik olarak bu yazılımı yükleyebilecek. Geçtiğimiz hafta yayınlanan iOS 13 birçok yeniliği içeriğinde barındırıyor. iOS 13 yenilikler neler, iOS 13 hangi cihazlara gelecek? diye merak eden vatandaşlar için yanıtı haberimizde sizlerle..

iOS 13 YENİLİKLERİ NELER?

- Dark Mode:

Arayüzü siyah hale getiren Dark Mode, muhtemelen kullanıcıların fark edeceği en önemli değişiklik.
 
Bu mod, Apple'ın kendi uygulamalarının tamamında destekleniyor.
 
Kullanıcılar, ya telefonlarının ara yüzünü siyah yapan bu modu sürekli olarak açık tutabilecek ya da Ayarlar bölümünden belli saatler arasında bu mod ile normal mod arasında otomatik geçiş yapılmasını sağlayabilecek.


 
-Fotoğraflar:

En göze çarpan değişiklik Dark Mode olmasına karşın, bu yazılım versiyonunun en işlevsel özelliği ise fotoğraflar uygulamasına getirilen yenilikler gösteriliyor.
 
Öncelikle, fotoğraflar uygulamasının tasarımı değiştirilerek, basitleştirildi.
 
Fotoğraflar bu uygulamanın içinde daha farklı bir şekilde düzenleniyor ve kullanıcıya, gün, ay, yıl ve yere göre görüntüleme imkanı veriyor.
 
Uygulama belli bir gün ve ayın "en iyi" fotoğraflarını seçip bir arada gösteriyor.
 
Ayrıca fotoğrafları düzenleme araçları da çeşitlendirildi ve basitleştirildi.
 
iOS 13 ile gelen fotoğraf düzenleme araçları, Instagram'dakilere benzer bir hal aldı.

-Eklenen yeni izin ayarlarıyla uygulamaların kullanıcıların lokasyon takibini yapması zorlaştırıldı
 
-Ses ayarı göstergesi artık ekranın tam ortasında yer almıyor. Bu gösterge küçültülerek, ekranın üst kısmına taşındı
 
-Eklenen Kısayollar uygulamasına en sık kullanılan uygulamaları ekleyip hızlı erişim olanağı sağlandı
 
-Sağlık uygulaması değiştirildi ve kadınların regl dönemlerini takip etmeleri gibi yeni bir dizi özellik getirildi

 

iPhone iOS 13 HANGİ CİHAZLARA GELECEK?

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone 6 Plus

İŞTE GÜNCELLEMEYİ DESTEKLEMEYEN MODELLER

iPhone 6

iPhone 5S

iPhone SE

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sürpriz nikahın ardından hamilelik açıklaması
Meryem Uzerli uçakta fenalaştı!
Diriliş bitti sakallar gitti
Sinan ve Burcu'dan manidar paylaşımlar!
Serenay Sarıkaya'ya güçlü rakip
<p>Terör örgütü PKK´nın şehir yapılanması ve dağ kadrosunda uzun yıllar kaldıktan sonra güvenlik güç

Teslim Olan Terörist PKK´nın Alçak Yüzünü Anlattı... Her Satırı İğrenç!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi nasıl geçti?

Limonlu suyun 18 mucizevi faydası!