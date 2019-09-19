iOS 13 ne zaman yüklenecek? iPhone iOS 13 hangi cihazlara gelecek? İşte destekleyen modeller

“iOS 13 ne zaman, saat kaçta yüklenecek?” sorusu araştırılıyor. iPhone iOS 13 hangi cihazlara gelecek? ABD merkezli teknoloji devi 19 Eylül'de eski telefonlarına iOS 13 desteğini yayınlayacak. Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemeyecek. Belirtilen modellerde olan telefonlara güncelleme yapılmayacak. iOS 13 ile uygulamaların görünümünde, gizliliğin sağlanmasında, fotoğraf ayarlarında yenilikler yapılıyor. İşte yeni güncellemeyi destekleyen ve desteklemeyen modeller ile ilgili detaylar…

iOS 13 NE ZAMAN YÜKLENECEK?

ABD merkezli teknoloji devi 19 Eylül'de eski telefonlarına iOS 13 desteğini yayınlayacak. Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemeyecek. Apple ekosisteminin en yeni güncellemesi 19 Eylül saat 20:00’da Türk kullanıcılara sunulacak.

iPhone iOS 13 HANGİ CİHAZLARA GELECEK?

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone 6 Plus

İŞTE GÜNCELLEMEYİ DESTEKLEMEYEN MODELLER

iPhone 6

iPhone 5S

iPhone SE

iOS 13 ÖZELLİKLERİ

iOS 13 özellikleri arasında karanlık mod bulunuyor. Yeni Koyu Mod, iOS’e ve uygulamalara muhteşem bir koyu renk düzeni kazandırıyor. Loş ışıklı ortamlar için mükemmel olan Koyu Mod, gözlerinizi fazla yormuyor ve etrafınızdakileri rahatsız etmiyor.

Yeni Fotoğraflar sekmesi, fotoğraf arşivinize farklı seviyelerde seçkiler üzerinden bakabilmenizi sağlıyor. Böylece fotoğraflarınızı ve videolarınızı bulmak, paylaşmak ve o anları yeniden yaşamak kolaylaşıyor. Tüm Fotoğraflar’da her şeyi bir arada görüntüleyebiliyor, Günler’de özel fotoğraflarınıza odaklanabiliyor, Aylar’da değerli anılarınızı hatırlayabiliyor veya Yıllar’da öne çıkanları yeniden keşfedebiliyorsunuz.

Yeni güncelleme ile gelen bir diğer özellik ise Portre Işığı’nın yoğunluğunu ayarlama oldu.