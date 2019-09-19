iOS 13 ne zaman yüklenecek? iPhone iOS 13 hangi cihazlara gelecek? İşte destekleyen modeller
“iOS 13 ne zaman yüklenecek?” sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. iPhone iOS 13 hangi cihazlara gelecek? ABD merkezli teknoloji devi 19 Eylül'de eski telefonlarına iOS 13 desteğini yayınlayacak. iOS 13 ile etkileyici yeni bir görünüm sağlandığı, her gün kullanılan uygulamalara önemli güncellemeler getirildiği, gizliliği korumaya yardımcı olan yeni yollar ve sistem çapında iyileştirmeler yapıldığı duyuruldu.
“iOS 13 ne zaman, saat kaçta yüklenecek?” sorusu araştırılıyor. iPhone iOS 13 hangi cihazlara gelecek? ABD merkezli teknoloji devi 19 Eylül'de eski telefonlarına iOS 13 desteğini yayınlayacak. Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemeyecek. Belirtilen modellerde olan telefonlara güncelleme yapılmayacak. iOS 13 ile uygulamaların görünümünde, gizliliğin sağlanmasında, fotoğraf ayarlarında yenilikler yapılıyor. İşte yeni güncellemeyi destekleyen ve desteklemeyen modeller ile ilgili detaylar…
iOS 13 NE ZAMAN YÜKLENECEK?
ABD merkezli teknoloji devi 19 Eylül'de eski telefonlarına iOS 13 desteğini yayınlayacak. Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemeyecek. Apple ekosisteminin en yeni güncellemesi 19 Eylül saat 20:00’da Türk kullanıcılara sunulacak.
iPhone iOS 13 HANGİ CİHAZLARA GELECEK?
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6S Plus
iPhone 6S
iPhone 6 Plus
İŞTE GÜNCELLEMEYİ DESTEKLEMEYEN MODELLER
iPhone 6
iPhone 5S
iPhone SE
iOS 13 ÖZELLİKLERİ
iOS 13 özellikleri arasında karanlık mod bulunuyor. Yeni Koyu Mod, iOS’e ve uygulamalara muhteşem bir koyu renk düzeni kazandırıyor. Loş ışıklı ortamlar için mükemmel olan Koyu Mod, gözlerinizi fazla yormuyor ve etrafınızdakileri rahatsız etmiyor.
Yeni Fotoğraflar sekmesi, fotoğraf arşivinize farklı seviyelerde seçkiler üzerinden bakabilmenizi sağlıyor. Böylece fotoğraflarınızı ve videolarınızı bulmak, paylaşmak ve o anları yeniden yaşamak kolaylaşıyor. Tüm Fotoğraflar’da her şeyi bir arada görüntüleyebiliyor, Günler’de özel fotoğraflarınıza odaklanabiliyor, Aylar’da değerli anılarınızı hatırlayabiliyor veya Yıllar’da öne çıkanları yeniden keşfedebiliyorsunuz.
Yeni güncelleme ile gelen bir diğer özellik ise Portre Işığı’nın yoğunluğunu ayarlama oldu.