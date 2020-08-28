İnternet kullanıcılarına müjde! Türk Telekom Eylül ayında internet hızını iki katına çıkarıyor

Türk Telekom milyonlarca kişiyi sevindirecek haberi duyurdu. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle birçok alışkanlık değişti. Evde geçirilen vakit artarken, çalışma ve eğitim gibi temel yaşantılar da internet üzerinden online olarak gerçekleştirilmeye başladı. Hal böyle olunca internet kullanım oranları da bir hayli arttı.



Telekomünikasyonun önde gelen firmalarından Türk Telekom okulların da yeniden açılması sebebiyle internet hızlarında değişikliğe gidiyor. Türk Telekom kullanıcılarına daha iyi bir internet deneyimi sunmak için fiber ve VDSL abonelerinin veri yükleme (upload) hızını 2 katına çıkarıyor.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yaptığı açıklamada, “Uzaktan eğitim ile başlayacak yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin çevrimiçi dersleri rahat bir şekilde takip etmesini sağlarken, aynı zamanda tüm kullanıcılarımıza daha iyi bir internet deneyimi sunmak istiyoruz” diye konuştu.

Upload hız artışı için kullanıcıların herhangi bir başvuruda bulunmaları gerekmediğini de belirten Önal, “Mart ayında başlayan uzaktan eğitim süreci boyunca veri trafiğini başarıyla yöneterek EBA’yı (Eğitim Bilişim Ağı) öğrencilerimizle kesintisiz şekilde buluşturduk. EBA TV kanallarını Tivibu üzerinden izleyen öğrencilerimiz, ‘durdur izle, tekrar izle, geri al izle’ gibi özellikler sayesinde derslerini kolaylıkla takip edebildiler. Yeni eğitim döneminde de EBA ile oluşacak trafiği sorunsuz yönetecek ve kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu ses, mobil ve internet hizmetlerini kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.

“EBA altyapısı Türk Telekom’a emanet”

Önal, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 40 binin üzerindeki okulun erişim altyapısı ile birlikte 13 bin 500 okulun hızlı internetle buluşmasını sağlıyoruz. EBA (Eğitim Bilişim Ağı) platformunun altyapısı da tamamen Türk Telekom’a emanet. Grup şirketimiz Sebit’in Vitamin, Raunt gibi online eğitim çözümleriyle EBA platformuna, ders ve sınavlar için içerik desteği sunuyoruz. Kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures ile MentalUP gibi online eğitim platformlarına yatırımlarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

EKİM AYINDA SONA ERECEK

Türk Telekom, Eylül ayı boyunca tüm fiber ve VDSL kullanıcılarının upload hızını 2 katına çıkartacak. Türk Telekom altyapısını kullanan diğer firmaların (Turknet, Millenicom vs.) kullanıcıları da hız artışından faydalanacak.

Upload hızındaki artışın 1 Ekim 2020’de sona ereceği belirtiliyor. Türk Telekom, Eylül ayında EBA ve diğer uzaktan eğitim uygulamalarına erişmek isteyen öğrencilerin kesintisiz bağlantı sağlaması için bu kararı aldığını belirtiyor.