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  3. Instagram'dan flaş karar! Rafa kalkıyor

Instagram'dan flaş karar! Rafa kalkıyor

Instagram'dan flaş karar! Rafa kalkıyor

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram yeni bir değişiklik ile gündemde.

Facebook bünyesinde yer alan Instagram, IGTV özelliği hakkında şaşırtıcı bir karara imza attı. Bakın Instagram IGTV`de nasıl bir değişiklik olacak...

Instagram tarafından 2018 yılında büyük umutlarla tanıtılan IGTV`nin, video konusunda yeni bir çağ başlatması bekleniyordu, ancak bu tam olarak beklendiği şekilde gerçekleşmedi. Bunun neticesinde Instagram da IGTV`den beklentilerini yumuşatmaya karar vermiş olacak ki, şirket IGTV`yi "kısmen" de olsa rafa kaldırmaya hazırlanıyor.

FACEBOOK SÖZCÜSÜ AÇIKLADI

Facebook sözcüsünün açıklamasına göre, Instagram`da yakında IGTV simgesi ana sayfa üzerinden kaldırılacak. Facebook tarafından IGTV`nin "çok az" kişi tarafından kullanıldığı doğrulanırken, kullanıcılar IGTV videolarını IGTV butonu üzerinden neredeyse hiç izlemiyor. Kullanıcılar bunun yerine Keşfet kanalı üzerinden, kullanıcı profilleri üzerinden veya özel IGTV uygulaması aracılığıyla IGTV videolarını izliyor.

Instagram`ın IGTV için ilk revizesi bu değil. IGTV yayın hayatına ilk başladığında sadece dikey videolar yayınlanırken, sonradan gelen güncelleme ile beraber yatay videolara geçiş yapılmıştı. Daha sonradan Instagram`ın yanına ayrı bir uygulama olarak da ilave edilen IGTV, bakalım ileride nasıl şekillenecek.

(Chip)


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