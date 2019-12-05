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Instagram'a yaş sınırı geldi

Instagram'a yaş sınırı geldi

Instagram, 13 yaşın altındaki kişilerin fotoğraf paylaşım uygulamasına katılmalarını önlemeye yardımcı olacak yeni moderatörleri devreye aldı.

Facebook ile Instagram tarafından yapılan açıklamada, 13 yaşın altındaki kullanıcıların hesaplarını kilitlemek üzere yeni moderatörler görevlendirildiği bildirildi.

Söz konusu politika değişikliğine ilişkin yayımlanan yazıda "Yaş bilgisini sormak küçük yaştaki kullanıcıların Instagram'a kaydolmasını önleyecek ve onları koruyacak." ifadelerine yer verildi.

Instagram'ın Vishal Shah Reuters'e verdiği demeçte, uygulama önerilen gizlilik ayarları veya çevrimiçi güvende kalma ve uygulama içi ipuçları etkinlikler için yaş verilerini kullanabilir. Değişikliğin ayrıca Instagram’ın alkol ve kumar gibi yaş kısıtlaması olan ürünlerin reklamını yapma yeteneğini de artıracağı bildirildi.

Instagram yeni yayımlanan güncelleme ile ayrıca, direk mesaj gönderme konusunda da daha fazla kontrol sağladığını söyledi. Insagram, "Artık insanlar ayarlarını değiştirebiliyor, böylece yalnızca takip ettikleri kişilerin mesajlarını göndermelerine ve bunları grup dizilerine eklemelerine izin veriliyor." ifadelerini kullandı.


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