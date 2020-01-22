Instagram'da yeni trend: Kaç yaşında görünüyorum

Instagram’da zaman zaman farklı akımlar popüler olabiliyorken son günlerde birçok kişi 'yaş tahmini' filtresine merak sarmış durumda. Endonezyalı bir yazılımcı olan Perdy Ferdiansyah tarafından Instagram'a yüklenen filtre, insanların yüz hatlarını kullanarak kaç yaşında göründüklerini söylüyor. Söz konusu filtre, ünlü isimlerin de paylaşımıyla giderek yaygınlaştı.

INSTAGRAM’DA YAŞ TAHMİNİ NASIL YAPILIR?

Instagram’da filtrelerle oluşturulan tahmin hikayelerine doğrudan ulaşmak mümkün değil. Paylaşarak yayılan bu filtreleri takip ettiğiniz bir kişi paylaştığında filtrenin adının üzerine tıklayarak kullanabilirsiniz. Filtrenin adına tıkladığınızda şimdi dene butonuna basarak filtreyi kendiniz de kullanabilirsiniz.

'YAŞ TAHMİNİ' FİLTRESİ GÜVENLİ Mİ?

Kullanıcıların eğlence için kullandığı filtreler siber güvenliğin de bir konusu haline gelmiş durumda. Geliştirilen yapay zeka programlarıyla insanların yüzlerini tarayan filtrelerin güvenilirliği, sosyal medya kullanıcıları tarafından sorgulanıyor.

"Filtreler kullanılarak bütün galeriye ulaşılabilinir mi?", "Taranan yüz başka bir amaçla kullanılır mı?" gibi sorular kullanıcılar tarafından sıklıkla sorulurken daha önce de insanların yüz hatlarını tarayarak yüze farklı görünümler kazandıran FaceApp uygulamasıyla gündeme gelen tartışma, Instagram'da uygulanan filtrelerle yeniden alevlendi.

Konuya ilişkin Instagram'dan henüz bir açıklama gelmedi ancak her gün birçok kullanıcı tarafından Instagram'a yüklenen filtreler kullanıcılar tarafından ilgiyle kullanılmaya devam ediyor.