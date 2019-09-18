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Instagram'a beklenen özellik geldi!

Instagram'a beklenen özellik geldi!

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan Instagram’a merakla beklenen özellik geldi. Instagram'ın yeni özelliği ile artık kullanıcılar, ileri tarihlere gönderi planlayabilecek. Peki bu özellik nasıl kullanılır?

Dünyada en çok kullanıcıya sahip olan Instagram’a yeni güncelleme geldi. Kişisel hesaplardan çok, sosyal medya uzmanlığı yapan kişilerin hoşuna gidecek güncelleme, Facebook'un Uluslararası Yayın Sözleşmesi (IBC) kapsamında açıklandı.

Yeni özellik, tüm instagram kullanıcıları için kullanıma açıldı.

Peki Instagram üzerinden gönderi zamanlama nasıl yapılır?

Öncelikle Facebook İçerik Stüdyo'suna kayıtlı olmanız gerekiyor.

Ardından sayfanızı açıp, "Gönderi Oluştur" seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan bölümde, "Zamanla" seçeneği göreceksiniz. Buraya tıklayarak, istediğiniz bir tarihe paylaşım planlayabilirsiniz.

Hikaye Planlamak isteyenler ne yapacak?

Hikaye zamanlamak için üçüncü parti uygulamalar kullanmak zorundayız.

DHA

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