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Instagram'a beklenen özellik geldi! Nasıl kullanılır?

Instagram'a beklenen özellik geldi! Nasıl kullanılır"

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan Instagram’a merakla beklenen özellik geldi. Instagram'ın yeni özelliği ile artık kullanıcılar, ileri tarihlere gönderi planlayabilecek. Peki bu özellik nasıl kullanılır?

Dünyada en çok kullanıcıya sahip olan Instagram’a yeni güncelleme geldi. Kişisel hesaplardan çok, sosyal medya uzmanlığı yapan kişilerin hoşuna gidecek güncelleme, Facebook'un Uluslararası Yayın Sözleşmesi (IBC) kapsamında açıklandı.

Yeni özellik, tüm instagram kullanıcıları için kullanıma açıldı.

PEKİ INSTAGRAM ÜZERİNDEN GÖNDERİ ZAMANLAMA NASIL YAPILIR?

Öncelikle Facebook İçerik Stüdyo'suna kayıtlı olmanız gerekiyor.

Ardından sayfanızı açıp, "Gönderi Oluştur" seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan bölümde, "Zamanla" seçeneği göreceksiniz. Buraya tıklayarak, istediğiniz bir tarihe paylaşım planlayabilirsiniz.

HİKAYE PLANLAMAK İSTEYENLER NE YAPACAK?

Hikaye zamanlamak için üçüncü parti uygulamalar kullanmak zorundayız.

(DHA)

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