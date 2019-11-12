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Instagram stalker'larına bir kötü haber daha: Uygulama kaldırıldı

Instagram stalker'larına bir kötü haber daha: Uygulama kaldırıldı

Teknoloji devi Apple, popüler sosyal medya platformu Instagram’da takipçi ve beğeni kontrolü sağlayan Like Patrol uygulamasını App Store’dan kaldırdı. Kararın gerekçesi olarak, Like Patrol’ün topluluk kurallarını ihlâl ettiği bildirildi.

TM Dijital Haber Merkezi

ABD’li teknoloji devi Apple, Facebook çatısı altında faaliyet gösteren fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram’da kullanıcılarının aktivitelerini izlemeye olanak sağlayan Like Patrol uygulamasını App Store’dan kaldırdığını duyurdu.

BBC’de yer alan habere göre, geçtiğimiz ay “Takip” kısmını kapatarak stalker’ları üzen Instagram’da, artık Like Patrol üzerinden takip yolu da kesildi.

Meksika merkezli Like Patrol uygulamasının geliştiricisi Sergio Luis Quintero, BBC’ye verdiği demeçte, Apple’ın bu yasağıyla mücadele içerisinde olacağını söyledi. Apple’ın Like Patrol uygulamasının App Store’dan kaldırmasıyla ilgili kararını mahkemeye taşıyacaklarını belirten Quintero, Like Patrol’ü açık kaynak kodlu hâle getirerek diğer kişilerin de üretim sürecine dahil edileceğini ifade etti.

Öte yandan, App Store'dan kaldırılan söz konusu “gizli takip” uygulaması Like Patrol, Google Play’de zaten bulunmuyor.


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