'Stalk' devri bitti! Instagram'da 'Hareketler' sekmesi artık yok
Instagram hareketler özelliği kaldırıldı mı? Instagram takip edilenler özelliğini göremeyen milyonlarca kullanıcı neler olduğunu öğrenmek için internette aramalar yapmaya başladı. Popüler resim ve video uygulaması Instagram, Dünya üzerinde kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında en üst sıralarda yer alıyor. Özellikle “Stalker” olarak değerlendirilen kullancılar hareketler sekmesini açamayınca çılgına döndü. Peki, Instagram hareketler neden yok? İşte cevabı…
Instagram hareketler özelliği 8 Ekim Salı günü milyonlarca kişi tarafından aratılmaya başladı. Hareketler sekmesini göremeyen kullanıcılar ‘Instagram hareketler sekmesi kaldırıldı mı?’ sorusunu aratmaya başladı. Popüler video ve fotoğraf uygulaması Instagram’da takip edilen kişilerin hareketlerinin izlendiği hareketler sekmesinin kaldırılması binlerce insan tarafından kısa süre içerisinde fark edildi. “Stalker” diye tabir edilen kullanıcılar hareketler sekmesini göremeyince panik yaşadı. Peki, Instagram hareketler sekmesini neden kaldırdı?
INSTAGRAM HAREKETLER SEKMESİ NEDEN YOK?
Instagram 8 Ekim Salı günü yaptığı güncelleme ile “hareketler” sekmesini kaldırdı. Konuyla ilgili Instagram’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Instagram’ın bu özelliği kaldırması hastag ve keşfet kısmına ağırlık verileceği yönünde yorumlandı.
INSTAGRAM BEĞENİ SAYISI BASKISINI KALDIRMAK İSTİYOR
Gizlilik konusuna son bir yıldır kafa yoran Instagram, daha önce de beğeni ve yorum sayısını gizlemeyi planladıklarını açıklamış ve bunu bazı ülkelerde denemeye açmıştı. İnsanların üzerinde oluşan beğeni sayısı baskısını ortadan kaldırmak isteyen Instagram, platformu çok daha kişisel hâle getirmeyi hedeflediklerini söylemişti.