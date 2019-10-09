'Stalk' devri bitti! Instagram'da 'Hareketler' sekmesi artık yok

Instagram hareketler özelliği 8 Ekim Salı günü milyonlarca kişi tarafından aratılmaya başladı. Hareketler sekmesini göremeyen kullanıcılar ‘Instagram hareketler sekmesi kaldırıldı mı?’ sorusunu aratmaya başladı. Popüler video ve fotoğraf uygulaması Instagram’da takip edilen kişilerin hareketlerinin izlendiği hareketler sekmesinin kaldırılması binlerce insan tarafından kısa süre içerisinde fark edildi. “Stalker” diye tabir edilen kullanıcılar hareketler sekmesini göremeyince panik yaşadı. Peki, Instagram hareketler sekmesini neden kaldırdı?

INSTAGRAM HAREKETLER SEKMESİ NEDEN YOK?

Instagram 8 Ekim Salı günü yaptığı güncelleme ile “hareketler” sekmesini kaldırdı. Konuyla ilgili Instagram’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Instagram’ın bu özelliği kaldırması hastag ve keşfet kısmına ağırlık verileceği yönünde yorumlandı.

INSTAGRAM BEĞENİ SAYISI BASKISINI KALDIRMAK İSTİYOR

Gizlilik konusuna son bir yıldır kafa yoran Instagram, daha önce de beğeni ve yorum sayısını gizlemeyi planladıklarını açıklamış ve bunu bazı ülkelerde denemeye açmıştı. İnsanların üzerinde oluşan beğeni sayısı baskısını ortadan kaldırmak isteyen Instagram, platformu çok daha kişisel hâle getirmeyi hedeflediklerini söylemişti.