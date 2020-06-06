Instagram düğmeye bastı! Paylaşımlara kısıtlama geliyor...

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip popüler sosyal medya platformu Instagram yeni bir özelliğini test ediyor. Edinilen bilgilere göre Instagram kullanıcıların fotoğraf ve videolarının farklı platformlarda izinsiz kullanılmasına engel olacak bir kısıtlama üzerinde çalışıyor. Bu özellik ile birlikte kullanıcıların izni olmadan herhangi bir içerik farklı platformlarda diğer kullanıcılar tarafından paylaşılamayacak.



INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI İÇİN İZİN ALMAK GEREKECEK

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Instagram gönderilerini farklı platformlara embed etmek konusunda bir kısıtlama üzerinde çalışılıyor. Eğer herhangi bir şekilde farklı bir platforma Instagram embed edilecek ise, kullanıcıdan izin alınmadan yapılmasının önüne geçilecek. Bu da platform dışında fotoğraf ve video kullanımlarının azalması ile sonuçlanabilir.

Aynı şekilde kullanıcının haberi olmaksızın farklı platformlarda fotoğraflarının ve videolarının paylaşılmasının da önüne geçilmiş olunacak. Aslında daha çok fotoğrafçılar için hazırlanmış bir özellik olarak kendini gösterdiğini de belirtmek gerekiyor.

Kısaca hatırlatmak gerekirse Instagram embed etme işlemi, paylaşımların farklı internet sitelerinde görünecek şekilde kullanılması olarak açıklanabilir. Ekran görüntüsü alarak kullanmak yerine, Instagram bağlantısı alınıyor ve aslında görseller, Instagram açılmadan gösterilebiliyor. Instagram paylaşımları için atılacak olan bu yeni adım ile birlikte bu noktadaki kullanıcı gizliliği konusunda iyileştirme sağlanmış olacak.

Benzer embed işlemi, Twitter tarafında da kullanılabiliyor. Nitekim sosyal medya platformları için oldukça sık kullanılan bir işlem olduğunu söylemek mümkün.

Şu an için bu izinlerin nasıl alınacağı veya bu yeni özelliğin ne zaman aktif olarak kullanıma başlanacağı konusunda net bilgiler bulunmuyor. İlerleyen günlerde bu konu ile ilgili daha detaylı bilgiler ortaya çıkmaya devam edecektir. Buna benzer ilk bilgilerin, 2019 yılında gündeme gelmeye başladığını ifade etmekte de fayda var.

(shiftdelete)