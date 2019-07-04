Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır? Instagram hesabı nasıl silinir?

Instagram hesabı dondurma işlemi sosyal medyadan kısa süreliğine kopmak isteyenler için kurtarıcı bir çözüm. Instagram hesabı nasıl dondurulur? Günümüzün en dinamik uygulaması olan instagram, kullanıcılarına hesap dondurma ve silme fırsatı tanımakta. Çok kısa bir sürede kullanılan hesap üzerinden birkaç işlem uygulayarak kullanıcılar bu işlemleri gerçekleştirebiliyor. Yalnız hesap dondurma işlemini haftada 1 kez yapılabiliyor. Instagram hesabı dondurma ve silme işlemleri ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

INSTAGRAM HESAP DONDURMA İŞLEMİ NASIL OLUR?

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra, profil kısmına giriş yaparak Hesabımı geçici olarak kapat sayfasına gelin. Hesabınızı neden kapattığınızı belirtip, şifrenizi girmeniz gerekiyor. Son olarak da en altta "Hesabımı geçici olarak kapat" seçeneğine tıklayın. Sayfayı bulamıyorsanız, bu linkten https://instagram.com/accounts/remove/request/temporary/ direkt ilgili sayfaya gidebilirsiniz. Hesabınızı kapattıktan sonra dönüş yapmak için Kullanıcı adı ve Şifrenize ihtiyacınız olacak. Bunları bir yere not edin. Eğer pişman olup hemen dönüş yapmak isterseniz, Instagram buna izin vermez. Hesabınıza ulaşmak için birkaç saat beklemeniz gerekiyor.

INSTAGRAM HESABI NASIL SİLİNİR?

Instagram hesabınızı silmeden önce bir kez daha düşünün. Bu işlemi yapmak yerine hesabınızı dondurmayı seçerseniz yine kimse sizi görüntüleyemeyecek. Böylece paylaşmış olduğunuz fotoğraflara istediğiniz zaman yeniden ulaşım sağlayabilirsiniz.Instagram dondurma işlemi yapmak isteyenlerin yanı sıra birçok kişide hesabı tamamen silmek istiyor. Bu https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ link doğruca ile hesap silme işlemine gidebilirsiniz. Sonra hesabı neden silmek istediğinizi belirterek bu işlemi başarıyla tamamlayabilirsiniz.