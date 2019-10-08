Instagram dondurma 2019 nasıl yapılır? Instagram dondurma linki ve hesap silme işlemleri
Instagram dondurma ve hesap silme işlemlerinin nasıl yapıldığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Instagram dondurma nasıl yapılır? Sosyal paylaşım ağları vatandaşlar tarafından sıkça kullanılıyor. Bu ağlardan biri olan Instagram kullanıcılarına video, fotoğraf ve yazı paylaşımı olanağı sunuyor. Bu platformun kullanıcıları çeşitli nedenlerden ötürü hesaplarını dondurmak veya silmek isteyebiliyorlar. Haberimiz içerisinden Instagram dondurma ve hesap silme linkine ulaşabilirsiniz. İşte konu ile ilgili detaylar…
Instagram dondurma linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Instagram dondurma 2019, hesap silme nasıl yapılır? Sosyal paylaşım ağları dünyanın dört bir yanında yoğun ilgi görüyor. Bu paylaşım ağlarından olan Instagram kullanıcılarına fotoğraf, yazı ve video paylaşma olanağı sağlıyor. Yeni özellikleri ile kendini gelişten sosyal paylaşım ağının kullanıcıları farklı nedenlerle hesaplarını dondurmak veya silmek isteyebiliyorlar. Haberimiz içerisinden Instagram silme ve dondurma işlemlerinin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.
INSTAGRAM DONDURMA NASIL YAPILIR?
Instagram dondurma işlemi için öncelikle profil kısmına giriş yapmanız gerekiyor.
Burada hesabımı geçici olarak kapat sayfasına gelmeniz gerekiyor.
Hesabınızı neden kapattığınız ile ilgili sorulan soruyu cevapladıktan sonra şifreniz isteniyor.
Son olarak, "Hesabımı geçici olarak kapat" seçeneğine tıklamanız gerekiyor.
INSTAGRAM DONDURMA İÇİN TIKLAYINIZ
INSTAGRAM SİLME İŞLEMİ YAPILABİLİR Mİ?
Hesabını tamamen silmek isteyen kullanıcıların bunu nasıl yapacaklarını öğrenmek istiyorlar. Hesap silme işlemi için ,aşağıdaki linke tıklamanız gerekiyor. Bu link tıkladıktan sonra size farklı sorular yönlendiriliyor.
INSTAGRAM HESAP SİLME İÇİN TIKLAYINIZ
Bu sorular şu şekilde:
Kullanmaya başlamakta zorlandım
Gizlilikle ilgili endişelerim var
Çok fazla reklam var
İkinci bir hesap açtım
Ara vermek istiyorum
Çok zamanımı alıyor
Bir şeyi kaldırmak istiyorum
Takip edecek kişiler bulamıyorum
Diğer
SİLİNEN INSTAGRAM HESABI YENİDEN AÇILABİLİR Mİ?
Hesabınızı dondurduktan sonra dönüş yapabilirsiniz, ama sildikten sonra dönüş yapamazsınız.
En azından Instagram, kullanıcı politikasında değişiklik yapmadığı sürece, aynı kullanıcı adı ile yeni bir hesap açamayacaksınız. Bununla beraber tekrar hesabınızı silmeden önce mutlaka fotoğraflarınızı yedeklemeniz gerektiğini hatırlatalım. Ayrıca hesabınızı tamamen silmeden, bir süreliğine geçici olarak kapatma veya bir diğer adıyla dondurma işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bir süre sonra kararınız değişirse, tekrar hesabınıza giriş yapabilir ve hesabınızı tekrar aktif edebilirsiniz.