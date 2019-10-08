Instagram dondurma 2019 nasıl yapılır? Instagram dondurma linki ve hesap silme işlemleri

Instagram dondurma linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Instagram dondurma 2019, hesap silme nasıl yapılır? Sosyal paylaşım ağları dünyanın dört bir yanında yoğun ilgi görüyor. Bu paylaşım ağlarından olan Instagram kullanıcılarına fotoğraf, yazı ve video paylaşma olanağı sağlıyor. Yeni özellikleri ile kendini gelişten sosyal paylaşım ağının kullanıcıları farklı nedenlerle hesaplarını dondurmak veya silmek isteyebiliyorlar. Haberimiz içerisinden Instagram silme ve dondurma işlemlerinin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.

INSTAGRAM DONDURMA NASIL YAPILIR?

Instagram dondurma işlemi için öncelikle profil kısmına giriş yapmanız gerekiyor.

Burada hesabımı geçici olarak kapat sayfasına gelmeniz gerekiyor.

Hesabınızı neden kapattığınız ile ilgili sorulan soruyu cevapladıktan sonra şifreniz isteniyor.

Son olarak, "Hesabımı geçici olarak kapat" seçeneğine tıklamanız gerekiyor.

INSTAGRAM DONDURMA İÇİN TIKLAYINIZ

INSTAGRAM SİLME İŞLEMİ YAPILABİLİR Mİ?

Hesabını tamamen silmek isteyen kullanıcıların bunu nasıl yapacaklarını öğrenmek istiyorlar. Hesap silme işlemi için ,aşağıdaki linke tıklamanız gerekiyor. Bu link tıkladıktan sonra size farklı sorular yönlendiriliyor.

INSTAGRAM HESAP SİLME İÇİN TIKLAYINIZ

Bu sorular şu şekilde:

Kullanmaya başlamakta zorlandım

Gizlilikle ilgili endişelerim var

Çok fazla reklam var

İkinci bir hesap açtım

Ara vermek istiyorum

Çok zamanımı alıyor

Bir şeyi kaldırmak istiyorum

Takip edecek kişiler bulamıyorum

Diğer

SİLİNEN INSTAGRAM HESABI YENİDEN AÇILABİLİR Mİ?

Hesabınızı dondurduktan sonra dönüş yapabilirsiniz, ama sildikten sonra dönüş yapamazsınız.

En azından Instagram, kullanıcı politikasında değişiklik yapmadığı sürece, aynı kullanıcı adı ile yeni bir hesap açamayacaksınız. Bununla beraber tekrar hesabınızı silmeden önce mutlaka fotoğraflarınızı yedeklemeniz gerektiğini hatırlatalım. Ayrıca hesabınızı tamamen silmeden, bir süreliğine geçici olarak kapatma veya bir diğer adıyla dondurma işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bir süre sonra kararınız değişirse, tekrar hesabınıza giriş yapabilir ve hesabınızı tekrar aktif edebilirsiniz.