İngiltere'ye 6 adet F-35 daha teslim edildi
İngiltere Savunma Bakanlığı, Birleşik Krallık'a (İngiltere) ait altı F-35 sacaş uçağından oluşan ikinci filoyu aldığını duyurdu.
TM Dijital Haber Merkezi
İngiltere Savunma Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık (İngiltere) altı F-35 gizli jetten oluşan ikinci bir filo aldı." denildi.
İngiltere'ye verilen altı F-35 savaş uçağı ile İngiltere'nin Kraliyet ava Kuvvetleri (RAF) ve Kraliyet Donanması için satın almayı planladığı 138 adet F-35'in 18'i teslim alınmış oldu.
Savunma Bakanı Mark Lancaster , “F-35 jetlerinin ikinci eğitim filosunun İngiltere'nin 18. jeti de dâhil olmak üzere RAF Marham'a gelmesini memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.