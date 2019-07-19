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  3. İngiltere'ye 6 adet F-35 daha teslim edildi

İngiltere'ye 6 adet F-35 daha teslim edildi

İngiltere'ye 6 adet F-35 daha teslim edildi

İngiltere Savunma Bakanlığı, Birleşik Krallık'a (İngiltere) ait altı F-35 sacaş uçağından oluşan ikinci filoyu aldığını duyurdu.

TM Dijital Haber Merkezi

İngiltere Savunma Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık (İngiltere) altı F-35 gizli jetten oluşan ikinci bir filo aldı." denildi.

İngiltere'ye verilen altı F-35 savaş uçağı ile İngiltere'nin Kraliyet ava Kuvvetleri (RAF) ve Kraliyet Donanması için satın almayı planladığı 138 adet F-35'in 18'i teslim alınmış oldu.

Savunma Bakanı Mark Lancaster , “F-35 jetlerinin ikinci eğitim filosunun İngiltere'nin 18. jeti de dâhil olmak üzere RAF Marham'a gelmesini memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

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