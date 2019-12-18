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  3. İngiltere'de seçim gecesi 700 haberi yapay zeka yazdı

İngiltere'de seçim gecesi 700 haberi yapay zeka yazdı

İngiltere'de seçim gecesi 700 haberi yapay zeka yazdı

İngiltere'de Yapay Zeka genel seçimlerinde Boris Johnson ile birlikte tarihe geçti. İngiltere Devlet Yayın Kuruluşu BBC, seçim gecesi yayınlanan yaklaşık yedi yüz haberin yapay zeka tarafından yazıldığını açıkladı.

Muhafazakarlar için tarihi bir galibiyetle sonuçlanan İngiltere'deki genel seçimler, gazetecilik ve teknoloji açısından da tarihe geçti

İngiltere Devlet Yayın Kuruluşu BBC, genel seçimlerde sonuçların açıklandığı her bölge için, bilgisayar tarafından yazılan ayrı bir haber yayınladıklarını açıkladı. Yapay Zeka'nın İngilizce ve Galce olarak yazdığı haberler, yayımlanmadan önce bir editör tarafından kontrol edildi.

Yaklaşık 700 haberde, hangi bölgede kimin önde olduğu ve sandıkların ne kadarının açıldığı gibi bilgilere yer verildi. Geçmiş dönemlerdeki oy oranları karşılaştırıldı.

Proje yetkilileri, fazla veri akışı sebebiyle bu haberlerin insanlar tarafından yazılmasının imkansız olduğuna vurgu yapıyor.

Uzmanlar ise sistemin insanların yerini alması için değil haber akışının zenginleştirilmesi için tasarlandığı söylüyor.

Uzmanların öne sürdükleri gerekçe ise bilgisayar sadece sayısal veriler üzerinden haber yazabiliyor.

Yapay Zeka 2014'ten beri dünya çapında özellikle spor ve ekonomi verilerinin haberleştirilmesinde kullanılıyor.  

Araştırmacılar, yapay zekanın şimdilik yorum ya da değerlendirme yapamadığının altını çiziyor. 

Uzmanlar "insan yaratıcılığının" henüz robotlar tarafından taklit edilemediğine vurgu yapıyor.

(Ntv)


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