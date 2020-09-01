İngiliz uzman Prof. Sarah Gilbert geleceğe ilişkin 3 noktaya dikkat çekti! 'Doğaya müdahale riski artıracak'

Çin’de başlayan koronavirüs salgınında son verilere göre dünya genelinde vaka sayısı 25 milyonun üzerine çıkarken 850 binden fazla insan hayatını kaybetti. Dünyadaki aşı yarışındaki önemli isimlerden Oxford Üniversitesi’nde profesör Sarah Gilbert geleceğe ilişkin uyarılarda bulundu.

%60’I HAYVANDAN BULAŞ



İnsanlığın gelecekte de salgın tehlikesi altında olacağını ifade eden Prof. Gilbert, “Nüfus yoğunluğu, seyahat sıklığı ve ormansızlaştırma gibi sebepler bu salgınlara yeniden yol açacak” dedi. Her yıl bulaşıcı hastalıkların yaklaşık yüzde 60’ının hayvan kaynaklı olduğu belirtiliyor. Ebola, SARS, Batı Nil virüsü gibi salgınlar da hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar arasındaydı. Öte yandan grip salgınları sürekli yaşanıyor. Son 200 yılda yaşanan çoğu küresel salgın grip kaynaklıydı. Bu salgınlar arasında en çok zayiat veren ise 1918 yılındaki İspanyol gribi salgınıydı.

HER AŞI GRİBE ÇARE DEĞİL



Gilbert, “Gelecekte yeni bir grip salgını yaşanacak. Bununla tekrar karşılaşacağız sadece hangi alt tür olacağını bilmiyoruz” ifadelerini kullandı. Daha önce H1N1 (domuz gribi), H3N3 (Hong Kong gribi), H7N7 (influenza) salgınlarında aşı çalışmalarına katılan Sarah Gilbert söz konusu grip olduğunda her derde çare olacak bir aşının imkansız olduğunu belirtti.

BAĞIŞIKLIK SÜRESİ BİLİNMİYOR



Oxford Üniversitesi’nin AstraZeneca’yla birlikte geliştirdiği aşı umut verici. Aşının 2021 yazına kadar 2 milyar doz üretilebileceği belirtiliyor. Gilbert, koronaya karşı aşı geliştirilmesinin olası olduğunu aktardı. Ancak Gilbert, aşıyla ortaya çıkacak bağışıklığın ne kadar süreceğinin bilinmediğini aktardı.