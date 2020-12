İnceleme: Xiaomi Mi 10T Pro

Güzel, keskin ve süper akıcı 144Hz ekranı, hızlı performansı, güçlü pil ömrü ve çok yönlü kameralarıyla Mi 10T Pro 5G, Apple, Google ve Samsung'un ötesine bakan hemen hemen herkes için mükemmel bir seçim olacak bir telefon. Acaba Xiaomi Mi 10T Pro kağıt üstünde belirtiği tüm bu özelliklerin hakkını verebiliyor mu? Bütün detaylar bu incelememizde

Tasarım

Xiaomi Mi 10T Pro 5G, oldukça büyük bir telefon. 165.1mm x 76.4mm x 9.33mm boyutlarında ve 218 gram ağırlığında hem oldukça ağır hem de oldukça büyük. Önü ve arkası cam, yanları metal çerçeve olması ile elde oldukça sağlam hissettiriyor. Cihazın sağ kenarında ses açma ve kısma tuşu ile parmak izi tarayıcısı monte edilmiş bir güç düğmesi yer alıyor. Xiaomi, telefonda kullanılan ekranın teknolojisi sebebi ile parmak izi tarayıcısını ekrana yerleştirmeyip güç düğmesi üzerine monte etmiş. Ulaşmayı kolaylaştıran bir konuma yerleştirilmiş olan bu parmak izi tarayıcısı oldukça hızlı ve iyi çalışıyor. Elleri küçük olan kullanıcılar için parmak izi tarayıcısını kullanmak zor olabilir. Fakat telefon içerisinde ayrıca yüz tarayıcısı da mevcut. Bu şekilde yüzünüzü taratarak da ekran kilidini açmanız mümkün.

Telefon arka yüzü çok parmak izi bırakıyor. Telefondaki şık görüntüyü koruyabilmek için sık sık silmek gerekiyor. Yine arka yüze yerleştirilmiş kameraların çıkıntısı devasa diyebiliriz. Bu yüzden bu cihazı masanın üzerine düz bir şekilde koymak oldukça zor. Telefonun ekranı kavisli olmamasına rağmen kasanın arkaya doğru kavisli yapılmış olması telefonu tutmada rahatlık sağlıyor. Bu şekilde telefonun elde sağlam durduğuna emin olunabiliyor.

Telefonda 3.5mm kulaklık girişi bulunmuyor. Cihazda alt tarafa konumlandırılmış tek bir bağlantı noktası var o da USB Tip-C girişi. Artık telefon kutularından adaptör bile çıkmadığı dönemlerde olsak da kutu içerisinden Tip-C bağlantıya sahip bir kulaklık çıkması hoş olurdu. Fakat Xiaomi telefonlarında fiyatların uygun olmasını maliyetleri olabildiğince düşürmek olduğunu bildiğimizden ve bu telefonun özelliklerine göre uygun bir fiyata satıldığını göz önünde bulundurduğumuzda bu bir eksi diyemiyoruz. Ayrıca günümüzde bluetooth kulaklıkların da popüler olmaya başlaması da 3.5mm jak girişini gereksiz kılıyor. Mi 10T Pro’da bluetooth 5.1 modülü olması bu cihaza aynı anda iki adet bluetooth kulaklık bağlamaya da imkan sağlıyor.

Xiaomi Mi 10T Pro 5G, üç renk seçeneği ile geliyor. Bunlar Kozmik Siyah, Ay Gümüşü ve Tan Mavisi. Hepsi de birbirinden şık duruyor.

Ekran ve Kameralar

Xiaomi Mi 10T Pro, FHD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, HDR10+ ve 650 nit maksimum parlaklığa sahip 6.67 inç bir ekrana sahip. Gayet büyük bir ekranı olan Mi 10T Pro’da, LCD bir ekran bulunuyor. AMOLED ekranlar daha güncel bir teknoloji ile yapılmış olmasına rağmen LCD bir ekran kullanılması tartışma yaratmış olsa da Xiaomi pek çok kullanıcının AMOLED ekranlara bakmakta sorun yaşadığına işaret ederek, LCD bir ekran kullanmayı uygun gördüklerini belirtiyor. Telefonun ekranı LCD’de olsa 144Hz yenileme hızı ve HDR10+ destekliyor oluşu gibi özellikleri ile bu ekranda film izleme keyfi, AMOLED ekran olmamasını unutturuyor. Her ne kadar birçok video sitesi şimdilik HDR10+ desteklemese de Netflix’in yakın zamanda HDR10+’a destek vermeye başlamasıyla diğer popüler video siteleri de yakında bu teknolojiye yer vermeye başlayacaktır.

Telefon ekranı, arka cam kısmı ve kamera lensleri önündeki cam koruması Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Telefon sağlamlık konusunda kılıfsız kullanılmasına elverişli olsa da kutu içerisinden çıkan şık şeffaf kılıf telefonu çok farklı bir havaya sokuyor.

Telefonun en büyük reklam satış kampanyalarından biri de ekranın 144Hz yenileme hızına sahip olması üzerine yapılması. Birkaç oyuncu telefonu dışında ana akım bir cep telefonunda 144Hz yenileme hızına sahip ilk telefon olabilir. Telefonda ayrıca yenileme hızını dinamik olarak düzenleyen AdaptiveSync teknolojisi de bulunuyor. Şimdilik sadece sosyal medya menüleri arasında gezinmek dışında 144Hz yenileme hızını destekleyen oyun yok gibi. Fakat zamanla pürüzsüz filmler izleyip oyunların tadını çıkarmamız çok yakın duruyor. Yüksek yenileme hızı pil performansını etkileyeceğinden dolayı cihazın ekran yenileme hızını 90Hz ve 60Hz indirme seçeneği de mevcut. Yaptığımız testlerde 144Hz ve 60Hz yenileme hızı arasında sadece yüzde 7’lik ekstra pil tüketimi yaşanıyor. Xiaomi Mi 10T Pro ekranı konusunda duygu karmaşası yaşamamıza rağmen yakın zamanda artacak oyun desteğiyle daha mutlu bir hale geçebiliriz.

Xiaomi Mi 10T Pro 5G’nin arkasındaki kamera modülü üç kamera barındırır. Bunlar sırasıyla 108MP f/1.69 diyafram, 13MP f/2.4 diyafram ve 5MP f/2.4 diyafram değerlerine sahip. Bunların dışında ön tarafta ekrana gömülü duran 20MP f/2.2 diyafram değerine sahip öz çekim kamerası da bir amiral gemisine yakışır özellikler barındırıyor.

Telefon ana kamerası 108MP olması ile 30X dijital yakınlaştırmaya imkan sağlayan ve optik sabitleme yapabilen bir kamera. Eğer fotoğrafları 108MP olarak çekmezseniz 30X dijital yakınlaştırma yapılabiliyor. Fakat 10X’den sonra fotoğrafı yakınlaştırdıkça bozulmalar yaşanıyor. Fotoğrafçılıkta megapiksel değeri çok önemli olmasa da bu fiyata iyi işler başaran bir kameraya sahip. Burada 108MP sensörün avantajı, çektiğiniz bir fotoğrafı yakınlaştırıp kırpabilmeniz ve buna rağmen yine de keskin sonuçlar alabilmenizdir. Bizim önerimiz bir fotoğrafı yakınlaştırmak istiyorsanız bunu cihaz üzerinden yakınlaştırmak yerine 108MP çekip ondan sonra yakınlaştırarak kırpmanızdır. Ayrıca telefonda bulunan ve sahne algılayan yapay zeka ile çektiğiniz fotoğrafın türüne göre ışık ayarları otomatik olarak yapılıyor. İstenirse kamera, Pro moda alınarak diyafram, enstantane, iso, vb. ayarları elle de yapılabiliyor.

Xiaomi Mi 10T Pro’nun geniş açı kamerası 13MP, f/2.4 diyafram ve 123 FOV değerine sahip. Işığın yetersiz olduğu durumlarda kumlanma yapıyor olsa da gün ışığında çok iyi fotoğraflar sunabiliyor. Telefon arkasında bulunan son kamera da 5MP, f/2.4 diyafram değerine sahip ve 2cm ile 10cm arası netleme yapabilen makro kamera. Diyaframından dolayı gölgede bile kumlu fotoğraflar çeken makro kamera, gün ışığında özellikle çiçek, böcek, vb. makro çekimlerde keskin ve canlı renkli sonuçlar alınabiliyor. Xiaomi Mi 10T Pro bir amiral gemisine yakışır kalitede fotoğraflar çekebiliyor.

Telefon kamerası, video konusunda da fotoğraf kadar başarılı işler yapıyor. OIS destekli ana kamerası ile 24/30 kare 8K, 30/60 kare 4K ve 120/240/960 kare 720p/1080p video çekimi yapılabiliyor. 1080p ve 4K çekimi konusunda önceki modellerinde de kendini kanıtlamış olan Xiaomi, Mi 10T Pro’da da çok iyi sonuçlar veriyor. Video kaydındaki renkler doğal görünüyor. Hem 4K hem de 1080p'de görüntüler keskin ve ayrıntılı. Ultra geniş açılı kameradan alınan videolar daha güçlü kontrasta ve hafifçe yumuşatılmış renklere sahip olmasına rağmen net çıkıyor. Ultra geniş açılı kamera ile iyi sonuçlar alabilmek için yeterli gün ışığına sahip olunmasını da söylemek gerekiyor. Cep telefonlarında 8K video kaydı henüz emekleme döneminde fakat Xiaomi her konuda rakiplerinden üstün olacak sözü verircesine 8K video kaydı yapabilme özelliği ile de rakiplerinin +1 puan önüne geçiyor. Özellikle Mi 10T Pro fiyatını düşününce kamera harikalar yaratıyor demek yanlış olmaz.

Performans

Xiaomi Mi 10T Pro gücünü Qualcomm’un en güncel işlemcilerinden ve 5G destekli Snapdragon 865’ten alıyor. 865 Plus yılın sonlarında piyasaya sürülene kadar 2020 Android telefonlar için mevcut olan en iyi Android yonga seti olan Snapdragon 865 yonga seti, 865 Plus'ın büyük ölçüde iyileştirilmiş işlem getirmediği göz önüne alındığında şu an için en üst Android yonga seti diyebiliriz. 8GB bellek 128GB hafıza ve 8GB bellek 256GB hafızaya sahip 2 modeli mevcut olan Mi 10T Pro’nun bizim testlerimize maruz kalan modeli 128GB hafızaya sahip modeli.

Xiaomi Mi 10T Pro, Geekbench 5 testinde çoklu çekirdek puanı 3.369 puan alarak Snapdragon 865 işlemcili Oppo Find X2 Pro (3293 puan), Motorola Edge Plus (3342 puan) ve Samsung Galaxy S20 Ultra ABD versiyonunu (3283 puan) çok az farkla geçiyor. Ayrıca tek çekirdekte 908 puan alıyor. Bunun dışında içerisindeki GPU’yu test etmek amacıyla telefonu 3D Mark yazılımı ile de teste maruz bırakıyoruz. Sling Shot Extreme testinde 5.973 puan alıyor. Puanlara baktığımızda her oyunu en yüksek ayarlarda sorunsuz oynayacağımızı bilmemize rağmen popüler olan bazı oyunlarda da oynanabilirlik testleri yaptık. İlk testimizi PUBG Mobile ile yaptık. Xiaomi Mi 10T Pro, normalde birçok telefonda kapalı olan Ultra HD ve aşırı yüksek ayarlarda 40-45fps arası bir oyun performansı sunuyor. Call of Duty Mobile oyununda yine en yüksek ayarlarda 60fps performans alabildik. Günümüzün en çok oynanan mobil oyunlarından bir diğeri olan Fortnite ile yaptığımız testte de epik ayarlarda 30fps gibi bir oynanış aldık.

Telefonun ekranı 144Hz olsa dahi test ettiğimiz oyunlar arasında maalsef 144Hz’yi destekleyen bir oyuna denk gelemedik. Fakat test ettiğimiz oyunların hepsini cihaz üzerinde bulunan stereo hoparlör ile oynadık. Xiaomi Mi 10 hoparlörleri bir akıllı telefona göre harikaydı ancak Xiaomi bu teknolojiyi 10T Pro'ya getirmemiş gibi görünüyor. Mi 10T Pro’nun hoparlörlerinden gelen ses kötü değil ama harika da değil. Müzik dinlerken sesi biraz arttırdığımızda basların eksik, tizlerin biraz fazla olduğunu fark ettik.

Telefonun özellikleri o kadar yüksek ki en zayıf halkası 8GB’lik bellek kapasitesi gibi duruyor. Çünkü şu anda hali hazırda satılan 12GB bellek kapasitesine sahip akıllı telefonlar bulunuyor. Xiaomi Mi 10T Pro’da da en düşük 12GB bellek görmek isterdik. Telefon bu haliyle bile şu an piyasadaki en güçlü telefonlardan biri. Gerek oyun olsun gerekse de yüksek iş gücüne ihtiyaç duyan uygulamalar olsun kullanıcıyı yarı yolda bırakmayacak bir telefon. Xiaomi Mi 10T Pro üzerinde pili sömürecek birçok teknoloji bulunmasına rağmen 5000 mAh pili ile 24 saati çok rahat geçirebiliyor. Aslında bakıldığında diğer akıllı telefonlara oranla uçurum denilebilecek bir pil bulunmuyor fakat MIUI 12 pil optimizasyonunu o kadar iyi yapıyor ki 5000 mAh pili neredeyse 6000 mAh performansı ile kullanılıyor. Ne kadar oyun, fotoğraf, video veya müzik akışı yapılırsa yapılsın Mi 10T Pro ikinci güne de yeterli miktarda pil seviyesi ile ulaşıyor. Bu kadar başarılı pil ömrü sunmasının önemli sebeplerinden biri de LCD ekran kullanılmış olması. Yani Xiaomi Mi 10T Pro modelinde bir AMOLED ekran kullanılmış olsaydı pil tüketimi bu kadar iyi olmayabilirdi. Bu pili doldurmak için kutu içerisinden 33W’lık bir şarj adaptörü çıkıyor. Maalesef bu konuda Xiaomi rakiplerinin biraz gerisinde kalıyor. 65W şarj destekleyen daha ucuz akıllı cep telefon modelleride şu piyasada satılmakta. Mi 10T Pro’da maalesef kablosuz şarj etme özelliği de yok. Telefon üzerinde NFC olmasına rağmen kablosuz şarjı desteklemiyor.

Sonuç

Mi 10T Pro, yılı bitirmeye çok az bir süre varken Xiaomi’nin kullanıcılara yılbaşı hediyesi oldu gibi. Akıllı telefon fiyatlarının 10-15 bin lira olduğu bu günlerde 5400 lira gibi makul bir fiyatla satılıyor. 2020’in en güncel Android işlemcisi Snapdragon 865, 108MP kamera, 8GB bellek, 144Hz ekran ve daha birçok güncel teknoloji barındıran bu telefon için fiyat/performans ürünü diyebiliriz. Xiaomi Mi 10T Pro, 2021 yılında daha güçlü akıllı telefonlar çıkana kadar şu an piyasanın en güçlü telefonları arasında kalacak.

Xiaomi Mi 10T Pro Teknik Özellikler

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 5G

GPU: Adreno 650

Depolama ve RAM: 128GB / 256GB – 8GB LPDDR4X

Ekran: 6.67 inç / 144Hz yenileme hızı / HDR10+ / Corning Gorilla Glass 5

Pil ve Şarj: 5000mAh / 33W hızlı şarj

Ana Kamera: 108MP, f/1.69 OIS destekli ana kamera / 13MP, f/2.4 Ultra geniş açılı kamera / 5MP, f/2.4 Makro kamera

Ön Kamera: 20MP, f/2.2

Ekstra Özellikler: 5G Destetği / Çift SIM / Bluetooth 5.1 / NFC / Yana monteli parmak izi sensörü / Yapay zeka destekli yüz ile kilit Açma / Stereo hoparlör / Yakınlık sensörü / Ortam ışığı sensörü / İvmeölçer / Jiroskop / Elektronik pusula / X Ekseni Doğrusal motor / Kızılötesi sensörü /