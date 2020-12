İnceleme: Üç kablosuz fare gücü tek bir farede: Razer Naga Pro

Oyuncular için yenilikçi tasarımlardan kaçınmayan Razer yine kendine has ilginç bir tasarımla karşımızda. Daha önce çıkış haberini yaptığımız Naga Pro kablosuz fare, oynadığınız oyunun türüne göre değiştirilebilen üç farklı panele ve ayarlanabilen bir sürü düğmeye sahip. Naga Pro halefi Naga Trinity’e çok benzeyen tasarım özellikleri sahip olsa da kablosundan kurtulmuş olması ve teknolojik anlamda geliştirilmesi onu Razer’ın amiral gemisi farelerinden biri yapıyor.

Tasarım

Razer Naga Pro’nun en büyük tasarım özelliği yan panelin değiştirilebilir olması. Şekil olarak Naga Trinity ile aynı hatlara sahip. Elde duruş ve hissiyat olarak da neredeyse Naga Trinity ile aynı duruyor. Ana hatlar ne kadar Naga Trinity modeline benzese de detaylara inildiğinde Naga Pro’nun şimdiye kadar ki en iyi Naga olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Naga Trinity’nin dairesel konumlandırılmış 7’li düğme plakası yerini daha düz duran 6’lı plakaya bırakmış. Bu durum tasarım olarak hoş durmasa da kullanım konusunda çok daha iyi işler çıkarıyor.

Naga Pro’nun bir tarafı değiştirilebilir karmaşık duran panele sahip olmasına rağmen diğer yani tam tersi son derece sade duruyor. Sade duran taraf hafif dışa kavisli bir yapıda. Bu kavis sağ elin fareyi tam kavramasını sağlıyor. Fare üzerinde sağ-sol tuşlarının dışında 4 yönlü tekerlek ve dpi yükseltip-düşürme düğmeleri mevcut. Bu tuşlara erişim gayet basit ve kolay. Herhangi bir zorlanma yaşatmıyor. Farenin alt kısmında da bağlantı türünü değiştirmeyi sağlayan bir değişim düğmesi, profil değiştirme düğmesi ve masaüstü şarj standına oturmasını sağlayan pinler yer alıyor. Fakat masaüstü şarj standı kutu içerisinden çıkmıyor ve ayrı satılıyor. Fiyatı yüksek olan Naga Pro’nun kutu içerisinden bu masaüstü standının çıkması hoş olabilirdi.

Farenin üzerinde bulunan Razer logosu ve tekerleğin yan kısımları ile MMORPG oyunları için takılan 12 düğmeli panelindeki rakamlar RGB ledler ile aydınlatılıyor. Razer Synapse programı ile hem ledler hem de düğmeler istenildiği şekilde ayarlanabiliyor. Razer Synapse programında Türkçe dil desteği olmasa da basit arayüzü ve grafikli anlatımlar kullanımı çok kolaylaştırıyor.

İnceleme

Razer Naga Pro farklı rekabetçi oyun türlerini oynamayı seven ve bu oyunları oynarken rakipleri karşısında çarpışmaya önde başlamak isteyen oyuncular düşünülerek tasarlandığı gayet ortada. Fare üzerinde 3 farklı plaka ve bir sürü düğme olması pratikte çok akıllıcı bir tasarım olsa da kullanımda alışması zaman alan ve bir hayli zor. Fare ile uzunca süreler özellikle MMORPG oyunları üzerinde kullandık. 12 düğmeli MMORPG plakasına alışınca gerisinin kolay olacağını düşündük ve gerçekte de böyle oldu. Özellikle World of Warcraft deneyimi hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. Naga Pro kullanıma alıştıktan sonra rakipler karşısında daha hızlı harekete geçinilmesini sağlıyor. Razer Naga Pro’nun her plakası üzerinden düğmeler görünürde benzer dursa da düğme büyüklükleri ve düğmeler arasındaki boşluklar o kadar iyi tasarlanmış ki 12 düğmeli plakada bile hangi düğmeye basıldığı hissedilebiliyor. Ayrıca bu 12 düğme için atayacağınız değiştirme kısayolu ile 48 farklı düğme kullanılmış oluyor. Böylelikle boydan boya klavye tuşlarını kullanmak yerine fare üzerindeki 12 düğmeli kısım ile bütün klavyedeki tuşlar ve daha fazlası kadar kısayol eklenmiş oluyor.

12 düğmeli MMORPG plaka dışında 6 düğmeli plakayı takarak Fortnite’de oluşturmak istenilen duvar, merdiven, balkon, vs. tek tuşla yapılmış olunuyor. Ya da Counter Strike: Global Offensive oyununda 2 düğmeli plakayı takarak tek tuşla el bombası ya da molotof kokteyli atılması mümkün. Her ne kadar yazımızın başında üç farenin gücü bir fare içerisinde demiş olsak da aslında Razer Naga Pro’dan üç fare gücünden daha fazlası mevcut.

Naga Pro’da her plaka için ön tanımlı birçok oyun profili bulunuyor. Fakat bu profillere bağlı kalmadan da oyuncu kendi tuş profilini oluşturabiliyor. Bu tuş profilleri plaka değiştirmelerde silinmiyor ve anında uygulanıyor. Plakalar güçlü bir mıknatıs aracılığı ile sabitleniyor. Değiştirilmek istendiğinde çıkarılması son derece kolay olması kadar oyun sırasında kendiliğinde çıkması aynı derece zor.

Naga Pro bütün bunları Razer'ın HyperSpeed kablosuz teknolojisi ile kusursuz yapıyor. 20.000 DPI hassasiyeti destekleyen bu teknoloji, oyun sırasında gecikmeyi minimum seviyesine indiriyor. Ayrıca pil tüketimi konusunda da gayet cimri davranıyor. Fare hem 2.4 Ghz hem de bluetooth ile bağlantı sağlayabiliyor. Yüksek performans isteyen oyuncular için 2.4 Ghz bağlantı idealken pil performansını en üst seviyeye çıkarmak isteyen oyuncular için bluetooth bağlantısı iyi bir seçenek olacaktır. Fare altında bulunan tek bir düğme ile bağlantı tipini seçmek gayet kolay.

Sonuç

Naga Pro, Razer’ın şimdiye kadar çıkarmış olduğu en iyi fare diyebiliriz. Sensör ve bağlantıda yapılan iyileştirmeler Naga Pro’yu Razer markasının amiral gemisi fareleri arasına sokuyor. Özellikle HyperSpeed kablosuz teknolojisi farenin kablolardan kurtulduğunda da hızlı ve performansı yüksek olabileceğini gösteriyor. Bütün bunların dışında üç farklı fare kullanım özelliği ve deneyimi sunabilmesi Naga Pro’yu rakipleri karşısında üstün kılıyor. Bütün bu harika özelliklerin bedeli maalesef yüksek. Resmi sitesi satış fiyatı 149.99 dolar. Her ne kadar üç farklı fare gücünü içerisini barındırıyor olsa da ev kullanıcısı oyuncular için yüksek bir fiyat. Umalım yakın zamanda Razer ürün fiyatında indirime gider.