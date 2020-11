İnceleme: Trabzon detayıyla dikkat çeken Call of Duty Black Ops: Cold War

Medal of Honor: Allied Assault oyununu yapan bir grup programcının EA’den ayrılarak Activision bünyesinde yaratılan Call of Duty oyununu ilk kez 2003 yılında oyuncularla buluştu. Seri o kadar çok sevildi ki Call of Duty Black Ops: Cold War, serinin 17. oyunu olarak piyasaya çıktı.

Seri dördüncü oyuna kadar oyuncuları 2. Dünya Savaşı atmosferinde savaştırırken dördüncü oyunla oyuncuları kimi zaman günümüze, kimi zaman soğuk savaş dönemine, kimi zaman da tekrardan 2. Dünya Savaşı dönemine götürdü. Serinin son oyunu Call of Duty Black Ops: Cold War, adından da anlaşılacağı gibi oyuncuları soğuk savaş dönemine götürüyor.

Hikaye

Black Ops Cold War 1981 yılında Hollanda’nın Amsterdam şehrinde Call of Duty serilerinden aşina olduğumuz Mason karakteri ile başlıyor. Qasim ve Arash isimli iki teröristi yakalamak için orda olan Mason ve Adler bir binaya baskın yaparlar. Baskın sonunda Qasim’i ele geçirirler ve sorgulama sonrasında diğer terörist Arash’ın yakında Trabzon Havaalanı’nda biriyle buluşacağını öğrenirler. Buluşmanın gerçekleşeceği gün ve saatte Trabzon’a ulaşmak için Mason ve Adler yola çıkar. Trabzon Havaalanı’nda yaşanan kovalamacanın ardından Arash yakalanır. Arash sorgulaması sırasında CIA için hayali bir terörist olan Perseus’un gerçek olduğu ve dünyada büyük bir nükleer kaosun peşinde olduğunu öğrenirler. ABD Başkan’ın (R.Reagan) ile yapılan toplantı sonunda bir ekiple birlikte Perseus’un peşine düşülür. Bu ekipte bizimde kontrol edeceğimiz ve kendi yarattığımız ajanda vardır.

Oyunun hikayesine baktığımız zaman tipik bir Hollywood ve Call of Duty hikayesini olduğunu göreceksiniz. Fakat her Call of Duty’de olduğu gibi bu oyunda da hikaye sunumu gayet başarılı. Adeta sinemada izlediğimiz popüler bir Hollywood filmini oynuyormuşuz gibi. Bu oyunda sorun olan aslında hikaye ya da sunumu değil. Sorun olan şey oyunun hikaye modunun çok kısa oluşu. Aslında kaliteli bir tek kişilik oyun deneyimi sunan Black Ops: Cold War, 4-5 saatlik oynamanın ardından bitiyor. Heyecanla Türkiye’deki oyuncuların beklediği Trabzon bölümü ise aynı şekilde çok kısa. Buradan da anlayacağımız gibi Call of Duty bu sene çevrimiçi oyunculuğa yatırım yapmış gibi duruyor.

Yenilikler

Oyunun hikaye modu ilk kez bir Call of Duty oyununda görülecek bir çok yenilik barındırıyor. Bunlardan ilki diyalog seçenekleri. Oyun içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar sonrası yakalanan düşmanlara ya da oyunda bazı noktalarda denk gelinen kişilere diyalog penceresi aracılığı ile sorular sorup cevaplar alınabiliyor. Bu diyaloglarda yapacağınız seçimler düşmanın kaderi ve oyunun devamı için kritik önem taşıyabiliyor. Ayrıca bu soru ve cevapların ardından deliller toplanarak oyunun bir sonraki görevi için ya da oyunda bulunan yan görevleri için bilgi toplanmış oluyor. Bu deliller oyunda saklandığımız güvenli bölgedeki delil tahtasından takip ediliyor. Bunlar kulağa hoş gelse de maalesef oyunda sadece 2 adet yan görev bulunuyor. Bu yan görevlere başlayabilmek için toplanacak delilleri de bulmak hiç kolay değil.

Bunun yanında diğer bir yenilik çatışma sırasında getirilmiş. Düşman askere yeterince yakınken ele geçirilip siper olarak kullanılabiliyor. Bu mekanik oyunda bazen hayat kurtarabiliyor. Çatışma sırasında tam ölecekken bir düşmanı yakalayıp siper almak, oyuncunun can seviyesinin tekrar dolması için gereken süreyi kazandırıyor.

Diğer bir yenilik ise oyunda bulunan bilgisayardaki şifreler çözebilmek için basit bulmacaların olması. Oyunun giriş kısmında size bu tarz bulmacalarının olacağı sinyalini vermesinin ardından bazı birkaç bölümde aynı şekilde bulmacalar mevcut. Bilgisayara erişim sağladıktan sonra zaman kısıtlaması ile bir seçim yapmak gerekiyor. Erişeceğiniz bilgi oyunun kaderini değiştirebiliyor. Mesela bir bilgisayara erişim sağladınız ve süreniz kısıtlı. CIA belgeleri, KGB belgeleri, Nükleer silahın yapısı gibi seçeneklerden birini seçmeniz gerekiyor. Bu durumda seçiminizi iyi düşünmeniz gerekiyor.

Oyun bu yenilikler ile oyuncuyu gerçekten soğuk savaş döneminde bir ajanmış gibi hissettiriyor. Bu kadar güzel ve yenilikçi bir hikaye modu olmasına rağmen oyunun çok kısa oluşu bütün bu yenilikleri silip atıyor. 4-5 saat sonunda oyunun hikaye modunun bitmesi keşke hiç olmasaydı bile dedirtiyor.

Çevrimiçi Modlar

Oyun hikaye modunu kısa tutarak oyuncuları çevrimiçi modlara yönlendiriyor. Bu modlar popüler olan zombi modu, standart multiplayer modu ve PUBG, Fortnite, v.b. battle royale oyunlara rakip olan Warzone modu.

Call of Duty ile özdeşleşmiş zombi modunun önceki zombi modlarıyla çok da farklı olduğu söylenemez. Oyunun hikayesi ile bağlantılı olan küçük noktalarla oyunculara farklı bir deneyim yaşatmayı hedefleyen mod, 4 oyuncuya kadar birlikte oynama imkanı veriyor. Önceki Call of Duty oyunlarında bu modu sevenlerin bu oyunda da seveceklerine şüphe yok.

Pandeminin başlarında ortaya çıkan Warzone modu, popüler olan battle royale oyun türüne farklı bir bakış açısı getiriyor. Call of Duty Black Ops: Cold War sahibi olmayanlarında ücretsiz indirip oynayacakları oyun modunu Black Ops: Cold War’ın bir parçası saymak çok doğru sayılmaz. Oyunun ana menüsünde bulunduğu için yazma gereği duyduk.

Son çevrimiçi mod ise 4v4 ile 12v12 çarpışmalar yapılabilen klasik bir mod. Bu modda puanlar aldıkça yeni silahlar ve yeni ekipmanlar açarak çeşitli haritalarda maçlar yapılabiliyor. Bu oyun modunda da çok fazla yenilik aramamanızda sağda var. Önceki Call of Duty çevrimiçi maçları yapmayı seviyorsanız bu senede aynı şekilde sevmeye devam edeceksiniz.

Sonuç

Call of Duty Black Ops: Cold War bu sene hikaye modu ile oyuncuların gönlünde taht kuracakken 4-5 saat gibi kısa sürede bitmesiyle oyuncuların ağzına bir parmak bal çalmaktan ileriye gidemiyor. Hikaye moduna ilk girildiği andan itibaren oyuncuyu 1980’li yılların başında soğuk savaş döneminde ABD için çalışan bir ajan rolüne çok iyi sokan oyun, bu heyecanı kısa sürdürüyor. Bu sene hikaye modunda oyuncunun kendi karakterinin özgeçmişini oluşturmasına da izin veren Call of Duty Black Ops: Cold War, hikaye modunun kısalığını saymazsak gayet başarılı. Activision, hikayenin bu kadar kısa olmasını isteyerek mi yapmış istemeyerek mi bilinmez fakat bir sonraki Call of Duty oyununda aynı oyun mekanikleri ve daha uzun bir hikaye ile gelirse olay yaratacak bir geri dönüş sağlayabilir. Metacritic’ten 100 üzerinden 77 puan alan oyun, oyunculardan sadece 10 üzerinden 3.4 puan alıyor. Oyuncu puanlarının düşük olmasının büyük sebebi tahmin edeceğiniz gibi hikaye modundaki kısalık. Call of Duty Black Ops: Cold War konsollarda 600 liradan satılırken, bilgisayar oyuncuları için Activision’un resmi satış sitesi Battle Net’te 60 avrodan satılıyor.