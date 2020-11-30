İnceleme: Razer'ın minik yayıncı mikrofonu Seiren Mini

Kalitesi ile iddialı olan çok fazla USB mikrofon mevcut olmasına rağmen 400 liranın (50 dolar) altına düşüldüğünde seçeneklerin sayısının azalmaya başladığını söylemek yanlış olmaz. 49,99 dolar fiyatla satışa çıkan Razer Seiren Mini, uygun fiyatı, gösterişsiz tasarımı ve kolay kullanımı ile canlı yayın yapan oyunculara yönelik adından söz ettiren mikrofonlardan biri olmayı hedefliyor.

TASARIM VE UYUMLULUK



Siyah, pembe veya beyaz modelleri mevcut olan Seiren Mini, konuşan kişiye göre açılı olarak eğilebilen yerleşik bir masaüstü standı ile hap şeklinde bir tasarıma sahip. Ayrıca hafifçe yana doğru açılandırılabiliyor. Mikrofonun üst yarısı metalik ızgaralara sahipken, arka panelde gömülü bir mikro USB bağlantı noktası bulunan alt yarısı ise ürünün rengini taşıyor. Ürünün ön yüzünde Seiren Mini bağlandığında yanan tek renk bir durum ledine sahip. Metal ızgara Razer’ın süper kardiyoid ismini verdiği bir desene sahip. Mikrofon, 20 Hz ile 20 kHz frekans aralığı sağlayan 14 mm yoğunlaştırıcı bir kapsül kullanıyor. Örnekleme hızı 48 kHz'e ve bit derinliği 16 bit'e çıkıyor. Razer’a göre Seiren Mini’de dahili bir şok koruması da mevcut. Yani kazayla mikrofona çarpma ve çarpmalar olduğunda dinleyicilerin kulaklarını ses anormalliklerine karşı korumaya yardımcı olan bir koruma.

Cihaz, USB’den bağlantı sağlıyor. Fakat mikrofon üzerinde doğrudan bir kulaklık girişi mevcut değil. Yani yayına giden sesi direkt mikrofon üzerinden dinleyemiyorsunuz. Razer Seiren Mini’nin fiyatını düşününce böyle bir arayışa girmek çok doğru olmaz. Mikrofonun kullanım kitapçığında sadece Windows 7 ve üstü uyumludur ibaresi yer alsa da yaptığımız testlerde Mac OS üzerinden de çalıştığını ve ses kalitesinin düşmediğini söyleyebiliriz. Fakat Mac OS sahipleri maalesef Razer Synapse 3 yazılımını kullanmaktan mahrum kalacaklar.

PERFORMANS



Seiren Mini’nin diğer mikrofonların aksine iddialı olduğu konu mikrofon ızgarasının süper kardiyoid şeklindeki örgüsü. Razer’ın iddiasına göre bu örgü şekli mikrofonun ön tarafından gelen seslere odaklanmayı sağlarken arkadan ve yanlardan gelen gereksiz gürültüyü yok ediyor. Ayrıca bu örgü şekli yayın için çok uygun olduğuna da vurgu yapılıyor. Yayın sırasında mikrofon sadece karşıdaki kişiye odaklanıp çevre gürültüsünü minimuma indirdiği söyleniyor. Fakat yaptığımız testlerde bina dışındaki bazı seslerin kayda girdiğini duyduk. Hem de kayıt dışında duyduğumuz netlikte bir kayda girme gerçekleşti. Yani Razer’ın süper kardiyoid iddiası çok başarılı olduğu söylenemez.

Bununla birlikte Seiren Mini'nin yüksekliği ve açısı performansı çok etkiliyor. Kutu içerisinden bir yükseltme çubuğu çıkmış olsaydı bu performans düşüklüğü yaşanmamış olabilirdi. Mikrofon ileri geri eğim sağlamasına rağmen bu eğim yeterli olmuyor. Mikrofonun kapsülü kişinin ağzından çok gövdesini hedefliyor. Mikrofondan tam performans alabilmek ve masraf yapmamak için altına çeşitli objelerle destek verip yükseltilmesi gerekiyor. Ya da harici yükseltme çubukları alarak ekstra masraf yapıp bu sorun çözülebiliyor. Neyse ki mikrofon kapsülü gövdeden ayrılıp standart bir mikrofon ayağına bağlanabiliyor. Mikrofonu alıp elinizde boşta bulunan mikrofon ayağına vida şeklinde bağlayabilirsiniz.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen Razer Seiren Mini asıl yapması gereken işi çok iyi yapıyor. Yaptığımız test kayıtlarında mikrofon gayet temiz ve net ses alabildi. Özellikle bu fiyata bu kalitede mikrofon bulmak günümüz koşullarında biraz zor duruyor. Kayıtta herhangi bir yırtılma yaşanmadan mikrofona istenildiği kadar yakınlaşılabiliyor. Fakat yakınlaştıkça kayda nefes sesinizin de gireceğini hatırlatmamızda yarar var. Boy, yakınlık vs. gibi şartlar yerine getirildiğinde Seiren Mini boyutundan daha büyük işler başarıyor.

Razer Seiren Mini, yayıncı mikrofonu unvanını, yayın yapmaya yarayan programlarla (OBS, Xsplit gibi) tam uyumlu şekilde çalışmasından alıyor. Mikrofon, USB’den bağlanarak hiçbir ayar yapmaya gerek kalmadan ya da herhangi bir sürücü yüklemeye gerek kalmadan yayına hazır hale getirilebiliyor. Özellikle minik olması Seiren Mini’yi taşınması kolay bir mikrofon yaptığı gibi istenilen yere götürülüp yayın yapma olanağı da sağlanıyor.

SONUÇ



Razer Seiren Mini, fiyatına göre büyük işler yaparak mikrofona çok para harcamadan da yayın yapılabileceğini kanıtlıyor. Mikrofon üstünde ayrıca bir kulaklık bağlantısının olmaması ya da kulaklık üstünde açma kapatma tuşunun olmaması gibi küçük olumsuzlukları olmasına rağmen 400 lira (50 dolar) fiyat etiketi düşünülünce bu olumsuzluklar görmezden gelinebilir. Razer Seiren Mini yayın yapmak isteyen veya hali hazırda yayın yapan bütçesi kısıtlı oyuncular için iyi bir seçim olacaktır.