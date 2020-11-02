İnceleme: MSI P65 Creator 9SE

Şık tasarımı, güçlü grafik kartı, üst düzey donanım ve daha fazlasıyla, yaratıcı profesyonelleri hedefleyen bir dizüstü bilgisayar olan MSI P65 Creator 9SE, özellikle pandemi sebebiyle ev ve iş yeri arasında mekik dokuyan tasarımcıların imdadına yetişiyor.

Yakın zamanda güçlü işlem gerektiren işler için oyun amaçlı üretilmiş olan laptopları kullananlara daha hafif ve ince tasarımı ile daha fazla pil ömrü sunan P65 Creator 9SE, içindeki güçlü donanımla da oyuncu laptoplarına taş çıkarır nitelikte.

Tasarım

Herhangi bir laptopta ilk fark edilen şey tasarımıdır. MSI P65 Creator 9SE sade, ince ve gümüş rengi ile iş dünyasına yakışacak bir tasarıma sahip. Genel olarak ince olan kasa kalınlığı fan ve bağlantı yuvalarının bulunduğu kısımda artıyor. P65 Creator 9SE’nin kasasının en kalın olan kısmı sadece 17.9 milimetre. Elmas kesim alüminyum ekran çerçevesi ve kumlanmış metal görünümlü gümüş renk kasası ile tam bir iş dizüstü bilgisayarı.

Ekran çerçevesi standart bir dizüstü bilgisayardan daha ince olan P65 Creator 9SE, 15,6 inç ekrana sahip olmasına rağmen neredeyse 14 inç bir dizüstü bilgisayar büyüklüğünde duruyor. Bu derece küçük bir kasa içerisine bu kadar güçlü bileşenlerin yerleştirilebilmesi ve bu bileşenlerin soğutulabilmesi tam manasıyla bir mühendislik harikası ifadesi kullanılabilir. Kasasının alüminyumdan olması dizüstü bilgisayarı çok sağlam yapıyor. Özellikle çantada taşıma sırasında oluşabilecek eğilme-bükülme gibi kazaların önüne geçilmiş oluyor. Alüminyum kasa, ürünün ağırlaşmış olduğunu akla getirse de aynı donanıma sahip başka markaların dizüstü bilgisayarına oranla daha hafif. Ürünün toplam ağırlığı 1.9 kilogram. Bu ağırlık bu derece güçlü donanımı içinde barındıran bir dizüstü bilgisayar için kabul edilebilir. Cihaz, 357.7mm genişlik, 247.7 derinlik ve 17.9mm kalınlığı boyutları ile oldukça taşınabilir bir dizüstü bilgisayar.

MSI P65 Creator 9SE’nin pilinin çıkmayışı bazı kullanıcıları üzebilir fakat yeni model dizüstü bilgisayarlarda maalesef üreticiler pilin çıkarılmayan tasarımlar yapıyor. Bu şekilde yer tasarrufu sağlanıyor. MSI P65 Creator 9SE’nin yaklaşık 6 saatlik pil ömrü bu derece güçlü bir dizüstü bilgisayar için gayet başarılı. Pilinin ölmesi durumunda da çok basit şekilde açılan kasası sayesinde kolayca pili değiştirilebiliyor ama yine de pil değişiminin yetkili servis tarafından yapılması daha uygun olacaktır.

Bağlantı seçenekleri konusunda P65 Creator 9SE gayet zengin. Sol tarafta bir adet Ethernet bağlantı noktası, iki adet USB 3.2 Gen1 bağlantı noktası, bir adet kulaklık çıkışı ve bir adet mikrofon girişi bulunuyor. Sağ tarafta bir adet USB 3.2 Gen2, bir adet Thundertbolt 3 destekli USB Tip-C yuvası, mini display yuvası ve 4K 60 Hertz destekli HDMI 2.O bağlantı noktası mevcut. Bazı kullanıcılar bir SD kart yuvası isteyebilir fakat MSI P65 Creator 9SE ürününde bir kart yuvası mevcut değil. Ancak Thunderbolt 3 sayesinde, herhangi bir eksik bağlantı noktası için bir yerleştirme istasyonu eklenerek kolayca bağlanabilir. Ayrıca Cihazın 538 gramlık güç adaptörü, 19.5V, 6.15A ile 120W güç sağlayabiliyor.

İçerik Üreticiler ve Tasarımcılar İçin P65 Creator 9SE

MSI P65 Creator 9SE, kompakt yapısı ve güçlü donanımı ile sürekli yer değiştirmek zorunda kalan içerik üreticiler ve tasarımcılar için yapılmış bir dizüstü bilgisayar. Bu yüzden 3D modelleme, grafik tasarım ya da video oluşturma programları kullanırken gayet hızlı ve seri çalışması gereken bir cihaz olması gerekiyor. MSI özellikle güç gerektiren işlemler yaptıran kullanıcıları ağır ve büyük oyuncu bilgisayarlarından kurtarmak için tasarladığı P65 Creator 9SE, performans testlerinde de kullanıcıları memnun etmeyi amaçlıyor.

Cihaz, içerisinde Intel Core i7-9750H 6 çekirdekli bir işlemci, GeForce RTX 2060 6GB ekran kartı, 512 GB Western Digital SSD ve Samsung 2X8 16GB DDR4 ram barındırıyor.

Intel Core i7-9750H işlemci 6 çekirdekli ve 12 parçacıklı bir işlemci. Temel olarak 2.6 Ghz, 4.5 Ghz hız aşırtma frekansı destekliyor. Bu işlemci Intel 10.nesil işlemciler çıkmadan önce bir rakibi bulunmayan, yeterince güçlü bir işlemci. MSI bu işlemciyi soğutabilmek için cihaz içerisinde Trinity Plus ismini verdiği üçlü fan soğutması kullanıyor. Fakat bu fan soğutması cihaza aşırı yük bindirildiğinde çok gürültülü çalışabiliyor. Bu gürültü gerçekten çok rahatsız edici olsa da kulaklıkla çalışırken bu ses duyulmuyor. Maalesef günümüz teknolojisiyle bu fan sesini azaltacak bir çözüm bulunmuyor. Umarım ileriki zamanlarda dizüstü bilgisayarlardaki fan sesini azaltan bir teknoloji bulunur. Intel Core i7-9750H, 4K video işlemeye hazır bir işlemci. Bu işlemci ile 4K video işlerken bir sorun yaşamayacaksınız.

Cihazda GeForce RTX 2060 bir ekran kartı buluyor. Bu ekran kartı tam performanslı bir ekran kartı. GeForce RTX 2060’ta, 960MHz temel, 1200 MHz hız aşırtma ve 1750 MHz bellek performansı buluyor. Bu ekran kartının en önemli özelliği NVidia’nın Stüdyo kategorisine girmiş olması. NVidia P65 Creator 9SE cihazına sürücü desteği verirken oyuncu sürücülerini değil de stüdyo sürücüsünü vererek programlarda daha iyi performans sağlanmasını amaçlıyor. Bu da program kullanımlarında daha iyi optimize edilmiş ve tam performanslı çalışan program demek oluyor.

Cihaz içerisinde Samsung marka 16GB, 2666MHz frekansında çalışan DDR4 bellekler mevcut. P65 Creator 9SE 64GB bellek yükseltmesini desteklemesine rağmen kasasın tasarımından dolayı bellekleri alıp kullanıcının takması zor olacaktır. Bu yüzden bellek yükseltilmesi servis aracılığı ile yapılması daha doğru olacaktır. Cihaza, 4K video işleme ya da 3D modelleme gibi ağır işler yaptıracak kullanıcılar için 16GB bellek az gelebilir fakat bellek kapasitesinin ilk satın alımda fiyata olumsuz etkileyeceği düşünüldüğünde var olan bellek kapasitesi yeterli duruyor. Bir süre kullanımdan sonra bellek artırılması daha doğru bir yöntem olacaktır. Çünkü yeni teknolojiler çıktıkça eski teknolojilerin fiyatı düşeceği için daha karlı olacaktır.

Bu kadar güçlü bileşenlere sahip bir cihazda dar boğaz yaşanmaması için veriyi hızlı okuyan ve yazan bir disk gerekiyor. MSI bunun için cihaz içerisine Western Digital marka 512 GB PCI-Express bir SSD yerleştirmiş. Yaptığımız testlerde 1466.58 MB/s okuma, 1460.45 MB/s yazma hızına eriştik. Cihaz PCI-Express X2 hızında çalıştığından dolayı disk yazma ve okuma hızına biraz etkisi oluyor. Sata SDD disklerin maksimum 600 Mb/s hızı düşünüldüğünde var olan SSD diskin tatmin edecek hıza eriştiğini söylemek gerekir.

MSI P65 Creator 9SE’de ayrıca, Intel Wireless-AC9560 kablosuz yongası bulunuyor. 2.4Ghz ve 5Ghz hızları destekleyen yonga, kağıt üzerinde maksimum 1.73Gbps hıza erişebiliyor. Bu yonga tutarlı, düşük gecikmeli ve kopmayan bir kablosuz internet deneyimi yaşatıyor. Ayrıca bu yonga üzerinde bluetooth 5.0 desteği mevcut. MSI ses çözümü olarak da Realtek ALC1220 ses çipini kullanıyor. P65 Creator 9SE bu sayede çok yüksek ses verebiliyor fakat bu ses yükseldikçe kalitesi de düşüyor.

Performans

MSI, Prestige serisi dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Creator Center isimli yazılım özellikle tasarım programlarını kullanırken performans iyileştirmesi yapıyor. MSI’nın iddiasına göre bu performans artışı %3 dolaylarında. Bu performans artışı, kullanırken ne kadar hissedilir bilinmez fakat MSI bu konuda büyük vaatlerde bulunmuyor. Bu yazılım, tasarım programlarını otomatik olarak algılıyor. İşlemcide bulunan 12 parçacıktan bazılarını programı gerçek zamanlı çalıştıracak şekilde atıyor. Fakat kullanıcı istediği zaman Creator Center yazılımını açarak iş parçacıklarını elle de ayarlayabiliyor. Ayrıca Creator Center aracılığı ile sistem bilgisine ve bileşenlerin kullanım detaylarına anlık erişim sağlanabiliyor. Ekran renk ayarlarını da Creator Center aracılığı ile yapılabiliyor. Son olarak Creator Center ile pil kullanım ayarları da yapılabiliyor.

MSI P65 Creator 9SE, kompakt tasarımı ve donanımı ile atom karıncanın teknolojik hali gibi. Yaptığımız testlerde bizleri tatmin eden sonuçlar elde ettik. Güncel ve popüler bazı test yazılımları ile şu sonuçları elde ettik:

MSI P65 Creator bir iş bilgisayarı olduğu için yaptığımız testler oyun testlerinden ziyade işlem testleri oldu. Bu yazılımlardan Vray yazılımı ile İşlemciden 8360 puan, ekran kartından 186 puan elde ettik. Cinebech Release 20 yazılımı ile 2411 puan sonucuna ulaştık.

Bu puanlara rağmen günlük hayatta program kullanım performansı çok daha önemli. Bunun içinde bazı yazılımlarla çeşitli programların kullanım testlerini yaptık. Adobe Premiere Pro’da 12 dakika uzunluğundaki bir videonun ekran kartı destekli render süresi 2 dakika 58 saniye sürdü. Ayrıca Photoshop Pro ile yaptığımız testte MSI P65 Creator 9SE, bin puan üzerinden 707 puan aldı. Bu testler yapılırken elimizdeki programlar lisanslı olup dizüstü bilgisayarın sürücüleri ve programların en son güncellemeleri yüklü şekilde yapıldı. Aksi halde performans düşüklükleri yaşanabiliyor.

Bütün bu testlere bakıldığında yapılan işlerin işlem sürelerinin bir hayli kısaldığını ve artık son saniye gelen işlerde sorun yaşamadan zamanında teslimler gerçekleştirebileceği görülüyor. MSI P65 Creator 9SE’nin en büyük artısı bu kadar iyi sonuçlar veren bir bilgisayarın sadece 1.9 kilogram ağırlığında 17.9 milimetre kalınlığında, son derece şık ve küçük olması. Bu cihazın maalesef parasal değeri kendi kadar küçük değil. Şu anda 19 bin liraya satın alınabiliyor. Özellikle şu aralar pandemiden dolayı sürekli iş ve ev arasında gidip-gelen ve güçlü bir bilgisayara ihtiyacı olanlar için güzel bir seçenek olan cihaz, oyuncuların aksine içerik yöneticilerine ve tasarımcılara hitap ediyor. MSI P65 Creator 9SE net olarak; tasarım yapan, içerik üreten, ağır işlem gücüne ihtiyaç duyan kullanıcıları ağır, çok yer kaplayan, çok elektrik tüketen iş istasyonları veya masaüstü bilgisayarlardan kurtaran, kompakt ve şık bir çözüm.