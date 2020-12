İnceleme: iPhone telefonları mobil konsola çeviren Razer Kishi iPhone

Razer daha önce Android telefonlar için tasarladığı evrensel kontrol cihazını bu kez de iPhone kullanıcıları için piyasaya çıkardı. iPhone 6+, 6s+, 7+, 8+, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Pro, 12 Pro Max cihazlarını destekleyen ürün bu kez de iPhone kullanıcısı oyuncuları memnun etmek için piyasaya çıktı.

Tasarım

Razer Kishi iPhone, kalıcı olarak birbirine tutturulmuş ve kolayca taşınabilir bir paket haline gelen iki Nintendo Switch Joy-Cons gibi duruyor. İki kontrolcü arasında esnetilebilen bir bant bulunuyor. Bu bant gayet sağlam duruyor. Kullanıcı istese dahi koparılamayacak olan bu bant uzun kullanımda da sorun yaratmayacak gibi duruyor. Ayrıca banttın esnetilebiliyor olması kullanılan telefonu sıkıca kavranmasını da sağlıyor. Kontrolcülerin sağ parçasının üzerine bir adet Lightning bağlantı noktası sabitlenmiş. Böylelikle Kishi gücü telefonunuzdan almış oluyor. Hem telefondan oyun oynayıp hem de aynı anda şarj edilebilmesi için ayrıca kontrolcünün sağ parçasının alt kısmına bir de Lightning girişi eklendiği görülüyor. Kishi tasarım olarak Nintendo Switch’e çok benziyor. Ayrıca tuş konumlandırılması Xbox kontrolcüsünün tasarımına da benziyor. Böylelikle her ele rahatça oturup sıkıca kavranabiliyor. Cihazdaki tuşlar bir Xbox ya da Playstation 4 kontrolcüsünün yapabildiği her şeyi aynı kalitede yapıyor. Cihaz üzerinde Android versiyonundan farklı olarak 4 adet ledden oluşan durum göstergesi mevcut ve kutu içerisinden kauçuktan yapılma telefona zarar vermeyen dönüştürücü çıkıyor. Kishi, katlanabilir yapısı sayesinde çok kolay taşınabiliyor. Ayrıca Kishi iPhone sürümü MFi sertifikalı olması sebebiyle standart kontrolleri kullanan hemen hemen her oyun tarafından anında bir oyun kumandası olarak tanımlanıyor. Kullanıcının ekstra tuş ayarı vs. yapmasına da gerek kalmıyor.

İnceleme

Razer Kishi iPhone’da MFi sertifikası bulunuyor olması App Store bulunan birçok oyunda ekstra ayar yapmadan cihaz kullanılabiliyor anlamına geliyor. Ayrıca cihazın Apple Arcade’de destekliyor oluşu Kishi’nin telefonu, bir taşınabilir konsol haline getiriyor. Mesela NBA2K mobil versiyonun da cihazı denediğimizde ekstra hiçbir ayar yapmadan direkt tak çalıştır olarak oynayabildiğimizi gördük. Bu da bizi Nintendo Switch’de NBA2K oyununu oynuyoruz hissine kaptırdı. Nintendo Switch fiyatı ile Kishi fiyatı düşünüldüğünde çok uygun bir fiyata Switch’e yakın bir deneyim anlamına geliyor. Kishi’yi NBA2K gibi App Store’de bulunan birçok popüler oyunda denediğimizde aynı deneyimi aldık.

Cihaz üzerinde bulunan ses çıkışlarının ve şarj soketinin akıllıca tasarlanmış oluşu oyun oynama kalitesini düşürmüyor. Kishi nasıl tutulursa tutulsun ses çıkışları kapanmıyor ve telefon Kishi üzerinden şarj kablosuyla bağlandığında da konfor aynı kalıyor. Kishi ile oyun oynamak Xbox ve Playstation’a ait birinci sınıf bir denetleyicilerini kullanıyor hissi oluşturuyor. Analog çubuklar ve tetikleyicilerin hassasiyeti gayet başarılı fakat X, Y, A, B yüz düğmeleri popüler kontrolcülerde biraz daha yumuşak.

Bluetooth ile bağlanan kontrolcülerin aksine Kishi’de pil ömrü konusunda endişelenmeye gerek kalmıyor çünkü Kishi Lightning ile bağlanıyor. Bu bağlantı şekli ile ayrıca oluşabilecek gecikmenin önüne geçiliyor. Kishi ile oyun oynandığında neredeyse sıfır gecikmeli bir oyun deneyimi sunuluyor. Kishi’nin telefon bataryasına çok düşük bir etkisi olsa da bu konuyu sorun edecek kullanıcılar için Kishi üzerinde bulunan Lightning bağlantısı ile hem oyun oynayıp hem de telefon şarj edilebiliyor.

Razer Kishi iPhone harikalar yaratıyor olsa da bazı eksileri de maalesef mevcut. Öncelikle Razer Kishi bağlantısında telefon kılıfsız olmak zorunda. Birçok farklı telefon kılıfıyla Kishi’ye telefon bağlamaya çalışsak da başarılı olamadık. Yani Kishi’ye telefon, çıplak ve kılıfsız olarak bağlanmalı. Bu yüzden her oyun oynanmak istenildiğinde telefonu kılıftan çıkarmak gerekiyor. Ürünün diğer bir eksisi ise üzerinde Lightning bağlantısı olmasına rağmen 3.5mm kulaklık girişinin olmayışı. Oyun oynarken ürün şarj edilebilmesine rağmen kulaklık bağlanamıyor. Özellikle yolculuk sırasında oyun oynarken sesi kısmanız ya da bluetooth kulaklık bağlamanız gerekiyor.

Sonuç

Nintendo Switch gibi taşınabilir bir oyun konsolunun fiyatı düşünüldüğünde, Razer Kishi aynı deneyimi 1500 lira daha ucuza yaşatıyor. Özellikle MFi sertifikası sayesinde App Store bulunan birçok oyunla uyumlu olması ve kolay taşınabiliyor olması Kishi’yi cazip hale getiriyor. Ayrıca Apple Arcade desteği olması da Razer Kishi için çok önemli bir artı. Kishi, Apple Arcade sisteminde bulunan oyunları tak çalıştır yöntemi ile ekstra hiçbir ayar yapmadan oynamaya imkan sağlıyor. iPhone kullanıcısı olarak Switch almayı düşünüyorsanız satın almadan önce bir de Razer Kishi iPhone’u incelemenizi öneririz.