İnceleme: Assassin's Creed: Valhalla

Assassin's Creed Valhalla’yı öne çıkaran en büyük özelliği kararlara göre kıvrılan ve değişen, ilgi çekici hikaye anlatımı. Assassins’s Creed Odyssey'de seçimler bazen keyfi veya kafa karıştırıcı gelmesine rağmen Assassin's Creed Valhalla, karakterleri, kavramları ve temaları tanıtma konusunda harika bir iş çıkarıyor ve ardından ana karakter olan Eivor'un onlarla nasıl ilişkili olduğunu oyunculara hissettiriyor. Özellikle Assassin’s Creed Valhalla’nın hikaye anlatımındaki başarısı ne kadar özenerek hazırlanmış olduğunu kanıtlıyor.

HİKAYE



İngiltere'nin Viking İstilası sırasında geçen hikaye, zafer peşinde koşan iki acımasız İskandinav savaşçısı olan Eivor ve evlatlık kardeşi Sigurd'u konu alıyor. Odyssey gibi Eivor bir erkek veya bir kadın olarak oynanabiliyor. Artık oyun içerisinde hangisinin uygun olduğunu test etmek için aralarında serbestçe geçiş yapılabiliyor. Hangi Eivor ile oynanırsan oynansın hikaye çoğunlukla aynı şekilde gelişiyor. Cinsiyet seçimi konuşmalar dışında oyun hikayesinde fazla bir etkisi olmuyor.

Oyunun başlangıcında Eivor'u bir ziyafetin ortasında büyük bir Viking savaşçısı olan babası tarafından Kuzgun klanının liderine, iki aile arasındaki bağı mühürleyebilecek bir hediye vermek üzere gönderilen bir çocuk olarak görüyoruz. Ancak parti kısa sürede acımasız bir katliama dönüştürecek bir saldırı ile birdenbire kesintiye uğruyor. Eivor ölümün eşiğindeyken, şefin oğlu Sigurd tarafından atıyla uzaklaştırılarak kurtarılıyor. Bu, bir arkadaşlıktan çok bir kardeşliğin başlangıcı oluyor. Eivor bu saldırıda babasını ve annesini kurban veriyor. Birkaç yıl sonra, Eivor ve Sigurd nihayet bu saldırıyı başlatan kişiden intikam almaya hazır bir şekilde harekete geçiyor

Bunlar sadece hikayenin devamı için bir giriş kısmı. Hikaye’nin devamında Eivor, kendi yerleşim yeri Ravensthorpe’yi kuracak ve İngiltere istilasına başlayacaktır. Oyundaki Norveç hikayesi kısa sürerek oyunun geneli İngiltere’nin güneyinde devam ediyor. Burada Eivor baskınlar yapıp, kaynak toplayıp şehrini geliştirecek ve yeni müttefikler ile İngiltere içlerine doğru ilerleyecek.

Hikayenin sadece 1-2 saatlik bölümüne bakıldığında oyunun ne kadar köklü ve uzun süreceğini anlamak zor olmuyor. Oyun hikayesi neredeyse 50-60 sürüyor. Assassin's Creed Valhalla bu süre boyunca oyuncuyu sıkmadan hikayeyi aynı canlılıkla anlatıyor. Hikaye resmen bir dizi film gibi sunuluyor. Yani şöyle ki; oyunda İngiltere’ye geldikten sonra kabilenizi geliştirmek için yanınıza müttefik almanız gerekiyor. Fakat bulunduğunuz böyle pek çok farklı lord tarafından yönetiliyor. Her lordun bölgesinde oyuncuyu farklı bir hikaye bekliyor. Zaman zaman küçük sorunlar ve görev tekrarları yaşansa da hikayenin akıcılığı kısa sürede sorunları unutturuyor.

Assassin’s Creed Odyssey’de güzel bir oyun sunulmasına rağmen yan görevler sinir bozabiliyordu. Yan görevlerde bir hikaye bütünlüğü bulunmuyordu. Fakat artık Assassin’s Creed Valhalla’da yan görevlerin bile bir hikayesi var. Böylelikle ana hikayeden kopmadan yan görevler de sıkılmadan yapılabiliyor. Ayrıca oyun içerisinde Red Dead Redemption 2’de ya da Skyrim’de sıkça bulunan yoldan geçerken gördüm görevleri de Assassin’s Creed Valhalla’da sıkça bulunuyor. Eğlenceli ve ilginç olan bu görevleri bulabilmek için haritanın tamamını atınızla gezebilirsiniz.

KÜÇÜK EİVOR’DAN EFSANE VİKİNG SAVAŞÇISINA

Assassin's Creed her dönem oynanış mekanikleriyle ön plana çıkmış bir oyun oldu. Oynanış mekanikleri kimi zaman çok eleştirildi kimi zaman da çok sevildi. Assassin's Creed Valhalla’nın çarpışma mekanikleri Assassin's Creed Odyssey mekaniklerinin üstüne eklemeler ile daha iyi hale getirildiği görünüyor. Fakat ilk 1-2 saat hikayenin giriş kısmı olması ve oyun öğretici kısmı olması sebebiyle bu mekanikler derinlemesine görülemiyor. Sadece dövüş sekansları için Assassin's Creed oynayan oyunculara ilk 1-2 saat sıkıcı bile gelebilirim. Fakat sabırlı olmakta fayda var. Çünkü devamında harika bir oyun deneyimi sunuluyor. Özellikle hikaye sunumu çok başarılı.

Artık Assassin's Creed’de uzuv kopma mekaniği bulunduğu gibi daha kanlı bir oyun oyucuları bekliyor. Rakibi bir süre dövdükten sonra bitirici bir hareketle işini bitirmek gayet estetiksel duruyor. Assassin’s Creed Valhalla’da silah kullanımı konusunda da birçok yenilik oyuncuları bekliyor. Bunlardan en büyüğü ikili silah kullanma mekaniği. Hakim kola bir kılıç veya balta ve diğerine bir kalkan veya başka bir kenarlı silah atanabilmesinin yanında tek el kullanılan bir silahın iki elle tutulması da seçilebiliyor. Tüm bunlar çatışmalara yaklaşımda büyük farklılıklar yaratıyor. Örneği iki ele silah almak saldırılarda üstünlük sağlarken savunma da açıklıklar verilmesine neden oluyor. Ya da bir elde kalkan olması daha yavaş, dikkatli ve kontra atakların bol olduğu bir çarpışma deneyimi yaşanmasına olanak sağlıyor. Assassin’s Creed’in özü olan gizli saldırılarda varlığını sürdürüyor. Fakat oyunun ilk 8-10 saatlik kısmında gizli saldırıya ihtiyaç duyucağınızı sanmıyoruz.

Assassin’s Creed Valhalla RPG olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bunu da en iyi yetenek ağacı tasarımı ile veriyor. Yetenek ağacı o kadar geniş ki 30-40 saatin sonunda hala açılmamış birçok yetenek oluyor. Yetenek ağacındaki en güzel şeyde bütün yetenekleri aynı anda görememek. Yetenekleri açtıkça yeni yetenekler keşfediliyor. Normalde diğer oyunların yetenek ağaçlarında bütün yetenekler görülür ve oyuncu açmak istediği yeteneğe ulaşmak için bir yol izler. Fakat Assassin’s Creed Valhalla’da açıldıkça dallanıp budaklanan bir yetenek ağacı bulunuyor. Bu da merak duygusunu uyandırıyor. Böylelikle yetenek ağacı da Ubisoft tarafından oyunlaştırılmış oluyor.

Bütün bunlarla birlikte Assassin’s Creed Valhalla’da oyundaki düşmanlar ile aksiyon çeşitliliği konusunda bazı sıkıntılar var. Düşmanların kağıt üzerinde birçok çeşidi var. Hepsi birbirinden farklı silahlar ve kıyafetlerle donatılmış. Fakat oynarken hepsi neredeyse aynı yöntemlerle yeniliyor. Çünkü saldırıya geçen düşman çok akıllıca davranmıyor. Düşmanların saldırı tipleri hep aynı. 60 saat oynanabilecek bir oyun için bu sıkıcı olabiliyor. Yani düşman saldırı yapar, oyuncu kaçar sonra oyuncu saldırır ve düşman yara alır. Oyunda bu sistemle yenilmeyecek düşman yok. Yapay zeka konusunda artık Ubisoft’un bir şeyler yapması gerekiyor. Bu monotonluğu kırmanın en iyi yolu oyunda sık sık farklı silah kullanmak. Her silahın kullanımı birbirinden çok farklı. Bir elde balta tutarken diğer elde gürz tutulabiliyor ve her biri farklı saldırı şekli barındırıyor. Ya da kılıç-gürz, kalkan-balta vb. birçok varyasyon oyunda yapılabiliyor. Her varyasyonda da saldırı şekli değişiyor. Ayrıca silahlara artık çeşitli taşlar takılabiliyor. Bu taşlar taktığınız silaha çeşitli pasif özellikler katıyor.

Bütün bunların dışında Assassin’s Creed Valhalla maalesef çok kolay. Zorluk derecesi iyi ayarlanmamış. Aynı seviyede olunan düşman çok rahat yenilebiliyor. Oyuna alıştıktan sonra bir kale düşman çok kolay şekilde dövülebiliyor. O yüzden oyunu ilk açtığınızda çekinmeden zor seviye de açabilirsiniz. En azında oyunda birazcık zorlanma hissi yaşarsınız. Bütün bunlar aynı seviyenizde olan düşmanlar için geçerli. Tabi ki sizin seviyenizden daha yüksek seviyedeki düşmanları öldürmek hiç kolay değil. Çünkü tek vuruşta ölebiliyorsunuz.

MANZARANIN TADINI ÇIKARIN

Yeni nesil konsollar piyasaya çıktı ve yeni nesil ekran kartları yolda. Fakat hala “bu oyun yeni nesil oyunculuğun bir göstergesi” denilebilecek bir oyun piyasada yoktu. Assassin’s Creed Valhalla piyasaya çıkınca bu düşüncemiz kayboldu. Çünkü Assassin’s Creed Valhalla’da grafikler gerçekten muazzam. Özellikle oyun içerisinde sürekli yüksek bir noktaya çıkıp uzaklara bakmak isteyeceksiniz. Red Dead Redemption 2’den sonra çıkan harika manzaralara sahip diğer bir oyun denilebilir. Bölgeler arasındaki geçişlerde farklı bir yere gelindiği oyuncuya görsellikle çok iyi hissettiriliyor. Mesela oyunun girişindeki kuzeyde geçen karlı bölümlerde soğuk hava kemiklere kadar hissettirirken, İngiltere’deki ormanlık bölgelerde geçen kısımlar nefes açtırıyor. Işık süzülmeleri, karakter tasarımları, vs. her bir detay harika tasarlanmış.

Bütün bu görsel şöleni hissedebilmek için çok pahalı ekran kartlarına ihtiyaç yok. Oyun optimizasyonu gayet başarılı. 2500-3000 liralık orta seviye bir ekran kartı ile oyunun ultra ayarlarda 60-60 FPS oynamak mümkün. Bazı oyuncularda zaman zaman FPS düşüşleri yaşandığı haberleri çıkmış olsa da biz testlerimizde böyle bir sorunla karşılaşmadık. Ubisoft, FPS düşüşü yaşayan oyuncular içinde çözüm güncellemesini en kısa sürede yayınlayacaktır. Ubisoft bütün oyunlarında yaptığı gibi Assassin’s Creed Valhalla’da da grafik ayarı kısmında birçok seçenek sunuyor. Bu ayarları deneme yanılma yöntemi ile sisteminizde en uygun performansla çalışacak şekilde bulup ayarlayabilirsiniz.

SONUÇ

Ubisoft, yıllardır çıkardığı oyunlar konusunda çok eleştirilen bir firma iken Assassin’s Creed Valhalla’nın çıkışıyla birlikte firmaya olan güven oyuncular tarafından en üst seviyeye çıktı görünüyor. Yakın zamanda çıkan Watch Dogs: Legion ile istediğini yakalayamayan Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla satış rakamlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte bu yılı çok iyi kapatacağa benziyor. Assassin’s Creed Valhalla için eleştirilecek yanlar olsa da aslında bu eleştiriler oyunu oynarken hissedilmeyecek şeyler. Belki birçok oyuncu eleştirdiğimiz kısımları görmeyecek bile. Eleştirdiğimiz konular bir tarafa Assassin’s Creed Valhalla üstünde özenle çalışıldığı fazlasıyla belli olan bir oyun. Gerek bölüm tasarımları, gerek hikaye anlatımı, gerek grafikler ve çevre olsun her biri özenle hazırlanmış. Oyunda hiç sıkılmadan sadece yer keşfederek bile neredeyse 10 saatinizi geçirebilirsiniz. Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla ile resmen oyuncularla aradaki bütün buzları eritmiş oldu.

Assassin’s Creed Valhalla’nın konsollardaki satış fiyatı maalesef 470 lira, bilgisayarda ise Epic Store üstünden 269 lira. Oyunlarda çok yüksek fiyatları gördüğümüz bu zamanlarda bilgisayar versiyonu için istenilen miktar 50-60 saatlik oyun deneyimi için çok görünmüyor. Konsollar için indirimi beklemek en mantıklı çözüm gibi duruyor. Ayrıca eski nesil konsolda oyunu satın alanlar yeni nesil konsol için ücretsiz güncelleyebilecek. Umarız ki Ubisoft’un diğer büyük markası Far Cry 6 içinde böyle güzel şeyler yazılıyor olur.