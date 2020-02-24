İnanılmaz keşif! Oranın 18 saati 365 güne eşit çıktı

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yer alan bilgiye göre, NGTS-10b gezegeni, büyüklüğü Neptün kadar olan gezegenlerin bulunmasını amaçlayan Yeni Nesil Transit Araştırması (NGTS) projesinin bir parçası olarak keşfedildi. Dünya’dan yaklaşık 1000 ışık yılı uzaklıkta olan bu gezegen, yıldızının etrafındaki yörüngesini 18 saatte tamamlıyor.

Dış gezegenlerin bulunmasını amaçlayan NGTS çalışmasında geçiş yöntemi kullanılıyor. Bu yöntemde, gezegenler yıldızların önünden geçerken oluşturdukları parlaklık düşüşlerine dikkat ediliyor.

On iki teleskoptan oluşan NGTS robotik arama sistemi, Şili’deki Atacama Çölü’nde yer alan Paranal Gözlemevi’ne yerleştirildi. Sistem, her seferinde 100 000 yıldızı içeren görüntüler elde edebiliyor. Yapılan gözlemler sırasında, bir yıldızın ışığındaki sık gerçekleşen parlaklık düşüşlerinin gökbilimcilerin dikkatini çektiği kaydedildi.

Gökbilimciler, kısa yörünge dönemleri olan bu tür gezegenlerin, büyüklükleri ve yıldızların etrafından sık geçişleri nedeniyle tespit edilmesinin kolay olduğu nadir gezegenler olduklarını belirtiyor.

Gezegen, yıldızının çekim kuvveti nedeniyle sadece bir yüzü yıldıza sürekli bakacak şekilde dönüyor. Gökbilimciler, gezegenin yıldıza bakan kısmında sıcaklığın 1000 santigrat dereceden fazla olduğu, yıldızın Güneş’ten yüzde 30 daha küçük ve yaklaşık 1000 santigrat derece daha soğuk olduğu düşünüyor.

(Sputnik)