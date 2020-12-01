İlk yerli tasarım hassas güdümlü tanksavar füze sistemi UMTAS, her koşulda görevinin başında

Milli füze sistemleri üreticisi Roketsan, ilk yerli tasarım hassas güdümlü tanksavar füze sistemi "UMTAS" için, "Her koşulda görevinin başında" paylaşımında bulundu.

Roketsan ilk yerli tasarım Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (UMTAS) ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin ilk yerli tasarım hassas güdümlü tanksavar füze sistemi #UMTAS, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlığı sayesinde gece/gündüz, her türlü hava koşulunda hedefine kilitlenir, görevini tamamlamadan yolundan dönmez. #Roketsan"

UMTAS UZUN MENZİLLİ TANKSAVAR FÜZESİ

Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (UMTAS), öncelikli olarak taarruz helikopterlerinde kullanım için geliştirilmiş, hassas güdümlü tanksavar füze sistemidir. Füze, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık sayesinde gece/gündüz ve her türlü hava koşulunda görev yapabilmektedir.

Lançer ve füze arasındaki RF veri bağı, kullanıcısına esnek operasyonel yetenek kazandırmaktadır. Füze, atış öncesi veya sonrası hedefe kilitlenebilmekte olup at-unut veya hedef/vuruş noktası seçimine olanak sağlayan at-güncelle uçuş modlarına sahiptir.

Hassas güdüm-kontrol yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı, UMTAS Füzesi’nin zırhlı hedeflere karşı etkin bir silah sistemi olmasını sağlamaktadır.

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

• Gece-Gündüz ve Tüm Hava Koşullarında Görev Yapabilme Özelliği

• Sabit ve Hareketli Hedeflere Karşı Kullanım

• Hedef Güncelleme Yeteneğinin Sunduğu Esneklik ile;

– Hedef Üzerinde Vuruş Noktası Güncelleme

– Uçuş Esnasında Hedef Değiştirme

– Sütre Gerisinden Atış

• Sıvı Yakıt Yangını ve Kurşun Çarpmasına Karşı Duyarsız Mühimmat Özelliği

PLATFORMLAR

• T129 ATAK Taarruz Helikopteri

• S70-B SEAHAWK Helikopteri

• HÜRKUŞ-C Hafif Taarruz Uçağı

• MIL-STD-1760 ve MIL-STD-1553 Arayüz Standartlarına Sahip Diğer Platformlar

Deniz platformlarına stabilize silah sistemi ile entegre edilen UMTAS, zırhlı kara araçlarına ve çekili/sabit kara platformlarına da entegre edilmektedir.