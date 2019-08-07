İlk milli uçan araba 'CEZERi'nin prototipi hazırlandı

Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin ilk milli uçan arabası olacak ‘CEZERİ’nin prototipini hazırladıklarını duyurdu. Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından Türkiye’nin ilk milli uçan araba projesi ‘CEZERİ’ye ilişkin çeşitli paylaşımlarda bulundu.

TEKNOFEST’TE Uçabilir

Bayraktar, “Yıllarca sürecek bir tasarım ve Ar-Ge sürecinin başlangıcı. Prototip geliştirme faaliyetinin ilk 8 ayı. Hedef 9. ayda doğum, yetişirse TEKNOFEST’te uçuş” diye konuştu.

İmalat aralıksız sürüyor

SELÇUK Bayraktar, Twitter’dan şunları paylaştı: “Bir taraftan donanım, yazılım geliştirme ve motor itki sistemi test faaliyetleri devam ederken prototip imalatına aralıksız devam.” Selçuk Bayraktar ayrıca, “Sona yaklaşırken biraz süsleme zamanı da geldi. 4 farklı alternatiften sizce hangisi olsun? Takip eden sıralı twitlerde beğendiğiniz tasarımı fav’layın” diyerek, takipçilerinden görüş de istedi.