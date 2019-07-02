İlginç araştırma: WhatsApp sağlığa yararlı

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu defa bilimsel bir çalışma ile gündemde.

Zira bilim dünyasında kısa sürede en çok konuşulan konu haline gelen iddiaya göre WhatsApp ve benzeri sosyal medya uygulamaları düşünülenin aksine, insan sağlığı için yararlı olabilir.

En azından Edge Hill Üniversitesi'nde görev alan akademisyenlerin iddiası bu yönde.

Söz konusu araştırmaya göre, WhatsApp'ta arkadaşlarla ve aileyle zaman geçirmenin psikolojik açıdan sağlıklı olduğu sonucuna varıldı.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, araştırmaya katılan WhatsApp kullanıcılarının özgüvenlerinin arttığı ve yalnızlık hissinin azaldığı tespit edildi.

(NTV)