İki aşamada uzaya yolculuk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramında verdiği mesajla, ‘milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağını’ açıkladı. Başkan Erdoğan’ın açıklamasının, uzaya bağımsız erişimi hedefleyen çalışmalarda sona yaklaşıldığını işaret ettiği belirtiliyor. Kısa bir süre önce Uzay Ajansı’nı kuran Türkiye, uzaya erişebilecek ‘Hibrit Uzay Roket Motoru Geliştirme’ projesini hayata geçirmişti. ROKETSAN bünyesinde 2008’de kurulan Uydu Fırlatma Sistemleri Tasarım Birimi, uydu fırlatma sistemleriyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi için savunma sanayi şirketleri bünyesinde Türkiye’de oluşturulan ilk yapılanma oldu.

DENEMELER YAPILDI



ROKETSAN sıvı yakıtlı roketlerle ilgili çalışmaları kapsamında farklı denemeler yapıldı. Bu roketlerin uzaya gönderilmesi ve uzayda hareket etmesi Türkiye’nin uzaya kendi imkanlarıyla erişebilmesi anlamına gelecek. Türkiye’nin kendi roketleriyle uzaya ulaşmasıyla ilk aşama tamamlanacak. İkinci aşama ise Türkiye’nin kendi ürettiği uyduları kendi roketiyle uzaya taşıması olacak. Uydu çalışmaları ise birkaç aşamada ele alınıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı Türkiye Uzay Ajansı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla mikro uydular ve çeşitli seviyedeki gözetleme, haberleşme uydularıyla ilgili çalışmalara devam ediyor. Yerli uyduların geliştirilmesi için hedeflenen tarih ise 2025. Bu tarihte uyduların yörüngeye milli roketlerle taşınması da planlar arasında.

SINIRI GEÇEN İLK TÜRK ARACI



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle ilk yerli sonda roketi, uzay sınırını geçen ilk Türk aracı oldu. Kendi geliştirdiği teknolojilerle uzaya ilk adımını atan Türkiye, 3 yılda 24 farklı teknolojiyi mühendislik gücüyle ve yerli paydaşlarla geliştirdi.

