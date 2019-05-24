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  3. Huawei'nin Kurucusu Ren Zhengfei merak edilen soruları cevapladı

Huawei'nin Kurucusu Ren Zhengfei merak edilen soruları cevapladı

Huawei'nin Kurucusu Ren Zhengfei merak edilen soruları cevapladı

Google ve Android servislerinin Huawei ürünleri özelindeki kısıtlamalarını değerlendirmek ve şirketle ilgili merak edilen diğer soruları yanıtlamak üzere basın kuruluşları ile bir araya gelen Huawei Kurucusu Ren Zhengfei, bilgi toplumu için birlikte çalışmak gerektiğine dikkat çekti.

ABD´nin aldığı 90 günlük erteleme kararını değerlendiren Ren Zhengfei, "Bahsi geçen 90 günlük süreç bizler için çok önemli değil, bizim için en önemli şey işimizi iyi yapmaktır" dedi ve ekledi:

"ABD´nin bu süreçteki uygulamaları bizim tasarruflarımızın dışındaki gelişmelerdir. Birlikte çalıştığımız Amerikalı şirketlere de teşekkür ediyorum; 30 yıllık süreçte bugünkü duruma gelmemizde bize çok yardımcı oldular. Bunun dışında uzun yıllardır çok sayıda ABD menşeili şirket ile yazılım ve donanım ürünleri kapsamında da ticari iş birliğimiz bulunuyor. Bu son olay karşısında da tüm bu şirketlerin bizlere adalet duygusu ve empati ile yaklaştığını hissedebiliyorum. 5G atom bombası değil, topluma faydası olan bir teknolojik gelişimdir. Google da iyi ve sorumluluk sahibi bir şirket. ABD hükümetini bu sorunu çözmesi için ikna etmeye çalışıyorlar. Bunun için uygun çözümleri tartışıyoruz ve uzmanlarımız bunun üzerinde çalışıyor."

ABD´nin yasalarla yönetilen bir ülke olduğunu, yasalara uyması ve reel ekonomiye bu çerçevede yaklaşması gerektiğinin altını çizen Ren Zhengfei, "Bu ortamda ABD şirketlerini suçlamamak gerekir. Huawei ve bu şirketler şu anda aynı kaderi paylaşıyor; hepimiz aynı piyasa ekonomisinin oyuncularıyız" dedi.

Huawei´nin ABD şirketleri ile olan yakın ilişkilerinin her iki tarafın on yıllarca süren çabalarının bir sonucu olduğunu söyleyen Ren Zhengfei; "Bu ilişkiler, ABD hükümetinden gelen bir kâğıt parçası tarafından yok edilmeyecek kadar değerli. Şartlar elverdiği sürece, ABD şirketleri ile ticaretimizi sürdüreceğiz. Bilgi toplumunun gelişimi için birlikte çalışacağız" dedi ve şöyle devam etti:

"Bizler her koşulda müşterilerimize hizmet vermeye devam edebileceğiz. Seri üretim kapasitemiz çok büyük ve Huawei'nin bazı alanlarda maruz kaldığı kısıtlamalar büyük bir etki yaratmayacaktır. Elbette etkileri olacak, ancak büyüme endeksine önemli bir zarar vermeyecek ve endüstrimizin gelişmesine engel olmayacaktır. Şirket olarak, ABD şirketlerinin bileşenlerini kullanmayı bırakmak niyetinde değiliz. Bu süreçte şirketimiz büyük bir tedarik sıkıntısı çekmeyecek, buna çok iyi hazırlandık." 

(DHA)

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