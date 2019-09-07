Huawei'den IFA 2019'da gövde gösterisi!

Bu yılın ilk yarısında 118 milyon adet cep telefonu satan Huawei, akıllı telefon estetiğinin sınırlarını baştan tanımladığı yeni P30 Pro'yu IFA 2019'da tanıtırken telefon, yeni tasarımı ile birlikte geliştirilmiş foto ve video düzenleme işlevine de sahip.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu yaptığı sunumda, “HUAWEI P30 serisi, geçtiğimiz altı ay boyunca 16,5 milyon adetin üzerinde satışla tüketicilerin favorisi olarak kalmaya devam etti. Bu rakam P20 serisine göre yüzde 53 daha fazla. Yeni P30 Pro, kullanıcıya yeni bir fotoğraf deneyimi sunacak ve yeni renkleri, çift doku tasarımıyla daha zengin, daha heyecan verici bir tüketici deneyimi yaratacak” dedi.

DÜNYANIN İK 5G ÇİPSETİ

Huawei Kirin 990 (5G) aynı zamanda sektörün en kompakt 5G akıllı telefon çözümü özelliğini taşıyor. Kirin 990, 2.86 GHz'e kadar baskın bir frekansa sahip iki ultra büyük çekirdek, iki büyük çekirdek ve dört küçük çekirdek içeren üç seviyeli bir güç verimliliği yapısına sahip. Ek olarak, Kirin 990 16-çekirdekli Mali-G76 GPU ve akıllı işlem süreci dağıtımı için etkili bir bant genişliği tasarrufu ve düşük güç tüketimi sağlayan yeni sistem düzeyinde Akıllı Önbellek kullanıyor. Oyun tecrübeleri için Kirin 990 (5G), donanım altyapısı ve çözümleri arasında etkin bir iş birliğine olanak sağlayan, endüstri lideri olan Kirin Gaming + 2.0'ı destekliyor.