Huawei'den dünyada bir ilk! En güçlü yapay zeka işlemcisi

Hayatı kolaylaştıran yapay zeka teknolojisi, gün geçtikçe daha da gelişiyor. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olarak gösterilen Huawei, Ascend 910 adında yeni bir yapay zeka işlemcisini lansmanını yaptı. Peki bu yapay zeka işlemcisi neler yapabiliyor?

Ascend 910, söylendiği kadarıyla FP16’da 256 TeraFLOPS, INT8’de ise tam 512 TeraOPS hesaplama yapabiliyor. Güç tüketimi 310W‘ın üstüne çıkmayan işlemci, direkt olarak sunucu sistemlerine ve kurumsal alanlara hitap ediyor. Yani bu işlemcinin son kullanıcıyla bir ilgisi bulunmuyor. Kullanıcıları yakından ilgilendiren işlemci, Kirin 990 adını taşıyor ve bu işlemci, Huawei'nin önümüzdeki haftalarda resmi duyurusunu yapacağı Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 Pro ve Mate 30 5G model yeni cihazlarında kullanılacak.

Henüz kesinleşmese de, Huawei Mate X'in Kirin 990'dan güç alacağı konuşuluyor. Henüz satışa sunulmayan Huawei Mate X'in bazı teknik sorunlar nedeniyle Samsung Galaxy Fold'da olduğu gibi çıkış tarihi ertelenmişti.