Huawei Nova 6'nın teknik özellikleri sızdırıldı

Çinli teknoloji devi Huawei, bir süredir yeni akıllı telefonu "Nova 6" üzerinde çalışmalarını yürütüyor. Şirketin yeni telefonu aralık ayında karşımıza çıkacak ancak şimdi, bu telefonun teknik özellikleri ortaya çıktı. Görünen o ki Huawei, yeni amiral gemisinde hem performansı hem de görünümü önemsemiş bir şekilde tüketicilerin karşısına çıkacak.

Kaynak, özelliklerin doğruluğundan yüzde 100 emin olmadığını söylese de özellikler, Nova 5 ile kıyaslandığında ve diğer iddialarla bir araya getirildiğinde makul görünüyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Huawei'nin yaklaşmakta olan amiral gemisi 6.40 inç büyüklüğünde bir Süper AMOLED ekrana sahip olacak. Bu ekranda bulunacak delik, iki kamera sensörü içerecek ve bu sensörlerden bir tanesi 32 megapiksel, diğeri ise 12 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Normal seviyede çerçevelere sahip olacak olan Nova 6'nın ekranı, tüketicilere 60 Hz ekran tazeleme oranı sunacak.

HUAWEİ NOVA 6

Huawei'nin yeni amiral gemisinin arkası da, kamera konusunda bir hayli zengin görünüyor. Kamuoyu ile paylaşılan bilgilere göre bu telefonun arka kısmında 60 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera bulunacak. Bu kameraya 16 megapiksel çözünürlüğündeki ikinci bir sensör ve iki adet de 2 megapiksel çözünürlüğünde sensör eşlik edecek. Ancak bu sensörlerin özelliklerinin detayları henüz bilinmiyor.

Nova 6 ile ilgili ortaya çıkan bilgiler, telefonun Kirin 990 işlemcisinden güç alacağını ve 5G bağlantı desteğine sahip olacağını gösteriyor. İddialara göre Nova 6'nın bu yüksek gücü 8 GB veya 12 GB RAM, 128 GB veya da 256 GB depolama alanı ile desteklenecek. Ayrıca bu telefonun bataryasının 4.000 mAh olacağı ve bu bataryanın 40 watt hızlı şarj desteğine sahip olacağı ifade ediliyor.

Kaynak, edindiği ve kamuoyu ile paylaştığı bilgilerin kesinliğinden yüzde 100 emin değil. Bu da sıraladığımız özelliklerin telefon resmileştiğinde değişebileceğini gösteriyor. Ancak yine de açıklamalar, Huawei Nova 5'le de kıyaslandığında tutarlı görünüyor ve bugüne dek ortaya çıkmış diğer iddialarla da uyumlu görünüyor.