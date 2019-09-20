Huawei Mate 30 resmen tanıtıldı! Fiyatı açıklandı

Çinli akıllı telefon üretici Huawei, yeni akıllı telefonları Huawei Mate 30 serisini Berlin'de yaptığı lansmanla tanıttı. Huawei’nin Mate 10 ve Mate 20 ile tasarım anlayışı, Mate 30’da da devam ederken, Mate 30 özelinde kıvrımsız bir ekran ile ön plana çıkıyor.

6,5 inç boyutundaki ekran, yeni modellerin merkezinde yer alan bir telefon için rakiplerinden daha üst düzey. Huawei’nin hem Apple’a hem de Samsung’a yanıt vermek için piyasaya sürdüğü bir seri olan Mate, phablet tanımının biraz daha yumuşatılmış hali. Bir başka deyişle büyük ekranıyla Note serisine, kullanımıyla da iPhone serisine karşılık veriyor.

GOOGLE YOK AMA WHATSAPP VE FACEBOOK VAR

Android 10 işletim sistemi yüklü olarak gelse de (açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olduğundan Google'ın izni gerekmiyor) Google Play Store içerisinde bulunmuyor. Bu nedenle pek çok uygulama bu telefona yüklenemeyecek. Huawei'nin kendi uygulama mağazası AppGallery mağazasından uygulama indirmek mümkün olacak. WhatsApp, Facebook dahil pek çok uygulamayı bu telefonda kullanabilmek mümkün olacak. Ancak Google'a ait YouTube, Translate başta olmak üzere hiçbir uygulama telefona yüklenemeyecek.

FİYATI NE KADAR OLACAK?

Tanıtımda yapılan açıklamaya göre Huawei Mate 30’un fiyatı 799 Euro, Huawei Mate 30 Pro’nun fiyatı 1099 Euro, Huawei Mate 30 Pro 5G’nin fiyatı 1199 Euro ve Huawei Mate 30 RS Porsche Design’ın fiyatı ise 2095 Euro’dan başlayacak.