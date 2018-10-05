Huawei Mate 20 Pro'nun fiyatları belli oldu!

16 Ekim’de İngiltere‘nin başkenti Londra‘da lanse edilecek olan Huawei Mate 20 modellerinin fiyatları İsviçreli bir perakende şirketi tarafından sızdırıldı.

Mate 20 Pro, 1100 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Bu fiyatın ise iPhone XS Max’in fiyatına yakın olduğunu da görmekteyiz.

Fakat şunu da belirtmemiz gerekiyor ki, paylaşılan bu fiyatların perakende mağazasının alış fiyatları olduğu da paylaşılan raporlarda vurgulanıyor.

(hürriyet)