Huawei Mate 20 Pro nasıl olacak?

Mate 20'de etkileyici donanım ve tasarımdan fazlası da olacak. Öyle ki, yeni Huawei ile birlikte oldukça gelişmiş teknolojik özelliklerin bizleri beklediğini söyleyebiliriz.

Öncelikle parmak izi ve yüz tarama gibi özelliklere görece daha ilginç bir yöntem olan sesle kilit açma özelliği "Bone Voice ID"nin yeni cihazın tanıtım sunumundaki ilk büyük detay olması bekleniyor. Bu özellik, telefon ile birlikte gelen kulaklıkları kullanarak kullanıcının sesini algılıyor ve eşleşme durumunda telefon kilidini açabiliyor. Bunun yanında Mate 20 Pro'da bir ekran içi parmak izi sensörü de bulunacak.

Sunum slaytlarında ilerleyince Huawei'nin Nano SD hafıza kartı üzerinde de çalışıyor olduğu görülüyor. Micro SD kartlardan daha az alan kaplayacak bu hafıza kartları hakkında daha fazla bilgi yok. Bu yeni teknoloji hakkında sunucu tarafından sözlü olarak iletilecek detaylar da olduğu tahmin ediliyor.

Grieva, sunum ile birlikte telefonun donanım tablosunun da gün yüzüne kesin olarak çıktığını iddia ediyor. Kirin 980 işlemci, devasa 6.9 inç ekran, 6GB RAM, 4200mAh kapasiteli batarya gibi etkileyici bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu belirtelim. Huawei büyük ihtimalle elindeki teknolojilerin en iyisini Pro modeli ile ortaya çıkaracak.

Huawei Mate 20'nin özellikleri ise aynı Kirin 980 işlemci, 6.53 inç ekran, 4GB RAM ve 4000mAh batarya gibi yine günümüz için oldukça yüksek bir konfigürasyon tablosunu oluşturuyor. Mate 20'nin Pro modelinin aksine bir ekran içi parmak izi sensörü yerine telefonun arkasında bulunan standart bir parmak izi sensörü ile geleceği göze çarpan farklılıklar arasında. Ancak iki model de Bone Voice ID ve geliştirilmiş yüz tanıma teknolojisine sahip olacak.

Son olarak iki Mate 20 telefonu da 24MP'lik üç kameralı sistemi arkasında taşıyacak. Elbette Mate 20 Lite daha önceden tanıtıldığı için detayları ortada, bu yüzden Mate 20 Lite ile sevilen birçok özelliğin de bu telefonlarda olmasını bekliyoruz.

(hürriyet)