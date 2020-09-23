HTS kaydı nedir, ne demek? HTS kaydı neden alınır?

HTS kaydı, telefon kullanıcısının ne zaman, ne kadar ve kiminle konuştuğunun hesabını yapmaktadır. Genel olarak HTS kaydı, telefonun arama kayıtlarının saklandığı ve kayıt türüdür. Hukuksal nedenlerden dolayı istenilen HTS kaydı, geciktirildiği taktirde suç teşkil etmektedir.

HTS KAYDI NEDİR?

Historical Traffic Search (HTS), arama trafiği tarihçesi ya da arama trafiği kayıtları olarak isimlendirilebilir. Kullanıcıların HTS kaydı belirli hukuki şartlar dahilinde hakimler ve savcılar tarafından talep edilebileceği gibi gecikme durumlarının süreç için zorluk teşkil edebileceği durumlarda hukuki şartlar değişkenlik gösterebilir.

Yani kayıtların gecikmesi halinde suç teşkil eden durumun hükümlüsünün kayıtları daha hızlı bir şekilde talep edilebilir.

HTS KAYDI İÇERİSİNDE NELER YER ALIYOR?

Historical Traffic Search yani kısa hali ile HTS kaydı içerisinde arayan ve aranan bilgileri, arama zamanı, konuşma süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgiler yer alıyor