Horizon: Zero Dawn PC oyuncuları üzdü

Guerrilla Games tarafından yapılan Horizon: Zero Dawn, ilk çıktığında Playstation özel oyunu olarak duyurulması PC sahibi oyun severleri çok üzmüştü. Fakat yıl 2020’yi gösterdiğin de bir şeyler değişti ve bir Playstation özel oyunu ilk kez PC için piyasaya tekrardan çıkmış oldu.

Daha önce Quantic Dream tarafından yapılmış Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human her ne kadar Playstation özel oyunları gibi piyasaya çıkmış olmasa da yapımcı firma Sony’den bağımsız oyunlar yapan bir geliştiriciydi. Quantic Dream, Sony ile olan sözleşmelerinin bitmesinin ardında Playstation için yapmış oldukları oyunları PC içinde çıkarmış oldular. Fakat Guerrilla Games direkt Sony’e bağlı bir geliştirici. Durum böyleyken oyun severler olarak kafalarımız biraz karıştı. Acaba dünya da satış rekorları kırmış Playstation özel oyunları olan God of War ya da The Last of Us’da ileriki zamanlarda PC’ye gelir mi?

Bütün bunları bir kenara bırakırsak asıl konumuz olan gelelim Horizon: Zero Dawn PC versiyonuna; Guerrilla Games PC kullanıcıları için oyunun grafik kısmına birçok farklı ayar olmasına rağmen oyunu akıcı oynayabilmek için en az GTX 1070 gibi güçlü bir ekran kartına sahip olmanız gerekiyor. Oyun geliştirici her ne kadar önerilen sistem gereksinimleri kısmında en az GTX 1060 ekran kartı önerse de bana göre GTX 1070 ekran kartı önerilen ekran kartı olmalıydı.

Oyun ilk yapılırken Playstation düşünülerek yapıldığı için maalesef PC uyarlaması akıcı bir oyun deneyimi sunamıyor. Bu da oyuncuları bir hayla kızdırmış ve üzmüş durumda. Metacritic oyuncu puanı henüz paylaşılmamasına rağmen Steam üzerinde an itibari ile 6994 oyuncu yorumundan sadece %57’si olumlu. Playstation da çok derece başarılı bir oyunun bu tarz puanlar alması üzücü. Umarım en kısa sürede Guerrilla Games yayınlayacağı güncellemelerle akıcı oyun deneyimini sağlayabilir.

Steam ve Epic Games üzerinde 275 TL fiyatı ile satılan Horizon: Zero Dawn Complete Edition oynanabilir olarak satılmakta. Eğer Playstation sahibi değilseniz ve güçlü bir bilgisayarınız varsa Horizon: Zero Dawn size uzun saatler eğlenceli anlar yaşatacak. Fakat ortalama bir bilgisayar sahibiyseniz yayınlanacak güncellemelerle oyunun daha akıcı bir hale gelmesini beklemelisiniz. Bu bekleyiş esnasında da oyunun fiyatı düşmüş olacaktır.

HORİZON: ZERO DAWN COMPLETE EDİTİON PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri

· İşlemci (AMD): AMD FX 6300 3.5GHz

· İşlemci (Intel): Intel Core i5-2500K 3.3GHz

· Bellek: 8 GB RAM

· Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon R9 290 (4GB)

· Ekran Kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB)

· DirectX: Sürüm 12

· Depolama: 100 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

· İşlemci (AMD): Ryzen 5 1500X 3.5GHz

· İşlemci (Intel): Intel Core i7-4770K 3.5GHz

· Bellek: 16 GB RAM

· Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 580 (8GB)

· Ekran Kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)

· DirectX: Sürüm 12

· Depolama: 100 GB