Honor 7c Türkiye fiyatı belli oldu!

Genç ve trendy akıllı telefon markası Honor'ın yeni telefonu Honor 7C, ilk kez ve özel olarak perakende zinciri A101’de satışa sunuluyor.

11 Ekim tarihi itibariyle A101 mağazalarında satılacak olan Honor 7c, 3 GB RAM, 32 GB depolama, yüz kilidi özelliği, dual kamera teknolojisi, portre modu gibi özellikler sunuyor. Honor ve A101 işbirliği ile Türkiye pazarında satışa sunulan yeni cep telefonu modeli Türkiye’nin dört bir yanında bulunan A101 şubelerinde 1399 TL’den raflardaki yer alacak.

A101 ile yapılan işbirliği konusunda açıklamalarda bulunan Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang şunları söyledi: “Türkiye pazarı için yeni bir marka olan Honor olarak, genç neslin talebini karşılayacak yeni ürünleri getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.

Türkiye'nin önde gelen perakendecisi A101 gibi bir ortağa sahip olmak bizi çok mutlu ediyor. Honor 7c, gelişmiş özelliklere sahip, 1399 TL gibi uygun bir fiyatla Türkiye pazarına giriş yapıyor. Uygun fiyat etiketini, heyecan verici teknolojilerle harmanlayan gelişmiş bir akıllı telefon olan bu modeli, A101 ile işbirliği yaparak piyasaya sunduğumuz için gururluyuz.

Tüketiciler bu uygun fiyatlı telefona tüm A101 şubelerinden ulaşabilecekler.”

(teknolojioku)