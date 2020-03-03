HİSAR savunma sistemi nedir? HİSAR A, HİSAR O özellikleri nelerdir? İşte yanıtı

Savunma Sanayi Başkanı Demir, HİSAR hava savunma sisteminin bir haftaya sahada olacağını duyurdu. HİSAR savunma sistemi ile ilgili aramalar yoğunlaştı. HİSAR savunma sistemi nedir? HİSAR A, HİSAR O özellikleri nelerdir? sorularının yanıtı merakla araştırılıyor. HİSAR A ve O savunma sistemi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

HİSAR SAVUNMA SİSTEMİ NEDİR?

HİSAR, yerden havaya füzeli bir hava savunma sistemi grubudur. Grup içinde, alçak irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR-A, orta irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR-O ve uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi HİSAR-U yer alır. Sistemler, Aselsan ve Roketsan liderliğinde 2007'den itibaren geliştirilmektedir.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir CNN Türk'e yaptığı açıklamalarda İHA ve SİHA’larla ilgili şu bilgileri paylaştı:

Operasyona kalkan İHA’larımız buradan kalkıyor. Harekat merkezimize veri sağlayan bir mekan burası bütün amaç sahada Mehmetçiğimizin güçlü olması için gerekli desteği sağlamak.

Sürü SİHA’ların da AR’GE’si yapılıyor. GPS’ten bağımsız otonom çalışabilecek bu SİHA’lar. Türkiye bu anlamda bir ivme yakaladı ve bu ivme de en iyisi olmak bizim görevimiz.

Havadan havaya silahlarımız vardı onlardan biriyle düşürüldü Suriye’de düşürülen uçaklar.

'BÜYÜK BİR MÜJDE OLARAK ŞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ'

Hava savunma katmanlı bir sistem. Korkut sistemimiz devrede, şu anda sahada. O parçacıklı mühimmat atan ve biraz yakın hava savunması yapan. Ama büyük bir müjde olarak şunu söyleyebiliriz. Hisar A ve O sistemlerimiz inşallah sahada olacaklar. Bu operasyon sırasında inşallah bu hava savunma sistemimizin sahaya kurulduğunu önümüzdeki bir hafta içinde sahada görmek de başka bir müjde olacak. Bu da hava savunmamıza başka bir boyut ekleyecek. Onun için bu anlamda çaba gösteren ROKETSAN ve ASELSAN'a teşekkür ediyoruz. Sahada bu ürünlerimiz gücümüze güç katacak. HİSAR'lar geliyor...

HİSAR A ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Hisar-A (Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi), FNSS ACV-30 aracı şasisine montelenmiş dört dikey Hisar-A lançerinden ve füzelerinden oluşur. Araçlı Hisar-A sistemine, bağımsız bir sistem olabilmesi için, bir hava gözetleme radarı ve bir elektro-optik/kızılötesi (EO/IR) sistemi montelenmiştir.

Minimum menzil: 2 km

Maksimum menzil: 15 km

Minimum irtifa: 30 metre

Maksimum irtifa: 5 km

HİSAR O ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

HİSAR-O (Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi), Mercedes Zetros şasisine monte edilmiş dikey bir lançerden oluşur.

Minimum menzil: 3 km

Maksimum menzil: 25+ km

Minimum irtifa: 50 metre

Maksimum irtifa: 15 km