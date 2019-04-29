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Hipersonik uçaklar için ısıya dayanıklı malzeme geliştirildi

Hipersonik uçaklar için ısıya dayanıklı malzeme geliştirildi

Çin, hipersonik uçaklar için dünya atmosferindeki sürtünmeden kaynaklanan ısınmaya karşı yeni bir malzeme geliştirdi. Hipersonik uçaklarda kullanılacak olan bu malzeme, yaklaşık 3 bin santigrat derece ısıya kadar dayanabiliyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Çin, hipersonik uçaklar için dünya atmosferindeki sürtünmeden kaynaklanan ısınmaya karşı yaklaşık 3 bin santigrat derece ısıya kadar dayanabilen yeni bir malzeme geliştirdi.

Çinli yetkililer konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, "Ses hızından yüksek hızla hareket eden bir uçağın hava ile sürtünmesinden kaynaklanan ısısı 2 bin ilâ 3 bin santigrat dereceye ulaşıyor. Bundan dolayı da uzun süreli uçuşlar yapılamıyordu. Geliştirilen yeni malzeme sayesinde hipersonik bir uçağın atmosferde Mach 5 ile 20 arasında (ses hızının 5 ila 20 katı) bir hızla birkaç saat boyunca uçması sağlanacak." denildi.

Açıklamada, normal metallerin bu yeni geliştirilen malzemenin dayanıklılığın yarısı kadar olduğu, bin 500 santigrat derece civarında eridiği bildirildi.

Projenin bilim adamlarından Fan Jinglian, "Malzeme, yüksek erime noktası, düşük yoğunluk ve yüksek işlenebilirliği ile benzer malzemelerden daha iyi performans gösteriyor." dedi.

Jinglian, "Bu teknoloji geleneksel refrakter metaller ve karbon-karbon malzemeleri kullanan yabancı teknolojilerin aksine, Çin yapımı seramik ve refrakter metallerin etkili bir bileşimidir." ifadelerini kullandı.

Malzemenin hipersonik uçak projesi dışında havacılık, uzay araştırmaları, gemi yapımı ve ulusal savunma gibi çeşitli alanlarda da kullanılması öngörülüyor.

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