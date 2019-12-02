Hindistan'dan şok itiraf! Ay'a çakıldık

Hindistan’ın Chandrayaan-2 uzay aracı, 22 Temmuz 2019 tarihinde Satish Dhawan Uzay Merkezi’nden Ay’a fırlatılmıştı. Chandrayaan-2, yaklaşık 1.5 aylık yolculuğunun ardından 6 Eylül 22.00 sularında, taşıdığı Vikram uzay aracı ile Ay’ın güney kutbuna bir iniş gerçekleştirmeye çalıştı. Büyük umutlarla Ay’a gönderilen araç, önce yavaş yavaş Ay yüzeyine doğru alçalmaya başladı.

BAĞLANTI ANİDEN KOPTU

Ancak, yüzeye sadece 2 kilometre kala araçla irtibat aniden koptu. İniş esnasında araçla aniden bağlantının kopması birçok yetkiliye göre, aracın yüzeye çakıldığına işaret ediyordu, ancak Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), ayrıntılı bilgi vermekten kaçınmıştı. Hindistan hükümeti ise yakın zamanda yaptığı açıklamada olaya son noktayı koydu. Aracın frenlerinin arızalanarak çalışmadığını belirten Hindistan Uzay Bakanı Jitendra Singh, “İniş görevinin ikinci aşamasında, araç kontrolden çıktıktan sonra ise yüzeye sert bir iniş yaptı’ dedi.

2000 METRE KALA FREN SİSTEMİ BOZULDU

Hindistan’dan 3 ay sonra yapılan itirafa göre aracın Ay yüzeyine 2000 metre kala iniş fren sistemi bozuldu.