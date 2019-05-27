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27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:10 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:11

Hindistan yerli güdümlü bombasını başarıyla test etti

Hindistan yerli güdümlü bombasını başarıyla test etti

Hindistan, Cuma günü yerli olarak geliştirilen güdümlü bir bombayı başarıyla test ettiğini açıkladı.

TM Dijital Haber Merkezi

Hindistan'ın Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) Cuma günü başarı bir test gerçekleştirdiğini, bu testin Rajasthan eyaletinin Jaisalmer bölgesinde bulunan bir şehir olan Pokhran'dan havalanan Su-30 savaş jetinden yerli olarak geliştirilen 500 kilogram sınıfında güdümlü bir bomba olduğunu açıkladı.

Savunma bakanlığı, güdümlü bombanın istenen mesafeye ulaştığını ve hedefi yüksek hassasiyetle vurduğunu söyledi.

DRDO yaptığı açıklamada, "Rajasthan'daki Pokhran test menzili Su-30 MKI Uçağı'ndan bugün 500 kilogram sınıfı Atalet Kılavuzlu Bomba test etti." dedi.

Bakanlık, görev hedeflerinin bombanın test ateşlemesi sırasında yerine getirildiğini ve bombanın farklı savaş başlıkları ile donatılabileceğini de belirtti.

Güdümlü bombanın deneme ateşlemesi, Hindistan Hava Kuvvetleri'nin, süpersonik BrahMos seyir füzesinin havadan versiyonunu Andaman ve Nicobar Adaları'ndaki bir Sukhoi jetinden başarıyla ateşlemesinden iki gün sonra yapıldı.

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