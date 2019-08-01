Ekranı katlanabilen telefonun çıkış tarihi belli oldu

Samsung'un 2019 yılı başlarında gerçekleştirdiği Unpacked isimli etkinlikte Galaxy S10 serisi telefonlarıyla beraber dünyaya tanıttığı Galaxy Fold'un ekranı ortadan ikiye katlanabiliyor. Geniş hali bir tablete benzeyen, katlandığında ise telefona dönüşen cihazın bazı teknik sorunlar nedeniyle çıkış tarihi ertelenmiş ve şirket tarafından bugüne dek bir tarih paylaşılmamıştı.

Samsung'a yakın kaynaklardan The Investor'un raporuna göre şirket, ilk olarak Güney Kore'de Galaxy Fold'u satışı sunmapı planlıyor. 18-20 Eylül tarihlerinde raflardaki yerini alması beklenen ürünün dünya genelinde ne zaman satışa çıkacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

GALAXY FOLD'UN ÖZELLİKLERİ

Ekranının sağ üst kısmında kameraların yer aldığı Galaxy Fold'un dış yüzeyinde ise 4.6 inç büyüklüğünde ve 840×1960 piksel çözünürlüğünde bir ekran daha yer alıyor. Ayrıca her iki ekranda 420 ppi değerine sahip. Genel olarak Galaxy S10 serisi ile aynı donanım özelliklerine sahip olan akıllı telefonda 7 nm üretim sürecine sahip Snapdragon 855 işlemci kullanılıyor. 12 GB LPDDR4x RAM ve 512 GB UFS 3.0 dahili depolama biriminin kullanıldığı modelde microSD kart desteği ise bulunmuyor.

Kapak kamerasında f/2.2 diyafram açıklığına sahip 10 Megapiksellik bir sensör kullanılan telefonun arka yani ana kamerasında ise üçlü lens bulunuyor. f/2.2 diyafram açıklığına sahip 16 Megapiksellik ultra geniş açılı lens, 12 Megapiksellik ve f/1.5 - f/2.5 değişken diyafram açıklığına sahip geniş açılı lens ve 12 Megapiksel f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto lens ana kamera düzenini oluşturuyor. Geniş açılı lens ve telefoto lensin ayrıca OIS desteği bulunuyor.

Ön kamera ise çift kamera düzenine sahip. 10 Megapiksellik f/2.2 diyafram değerine sahip ana lense, 8 Megapiksel f/1.9 diyafram açıklığına sahip RGB derinlik sensörü eşlik ediyor.

(DHA)