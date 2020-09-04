Her oyuna adapte olan Razer Naga Pro satışta

Oyuncular için önde gelen küresel yaşam tarzı markası Razer, MMO'dan MOBA'ya, Battle Royale'dan FPS oyunlarına ve daha fazlasına kadar oyun tarzlarını destekleyen kablosuz faresi Naga Pro’yu tanıttı.

Razer Naga Pro, Razerserisinin en yeni üyesi olmakla birlikte, üçü bir arada modüler tasarımı ilk defa sunan'nin üzerine geliştirildi. Hayranlarının severek kullandığı kemik yapıyı bozmayan Razer, Oyunculara daha fazla seçenek ve özelleştirme sunmak için moduler bir düzene geçti. Bu şekilde bir çok oyun tarzına ve oynama şekline uygun özelleştirmeler yapılabilen Razer Naga Pro ortaya çıkmış oldu.

MODÜLER TASARIM



Güncellenen modüler tasarım artık iki, altı veya 12 programlanabilir düğme düzenine sahip üç manyetik yan plakaya sahip olacak. Altı düğmeli plaka ilk kez Naga Pro ile oyuncuların beğenisine sunuluyor. Her bir plaka oyun türlerine göre özenle tasarlanmış olup MMO / RTS oyunları için 12 düğmeli plaka, Battle Royale / MOBA için altı düğmeli plaka ve FPS oyunları için iki düğmeli plaka istenildiği zaman kullanılabiliyor.

· 12 düğmeli yan plaka, Zamanlamanın ve hassasiyetin önemli olduğu MMO veya RTS oyunları için tasarlanmış plaka ile 12 düğmeye de ayrı ayrı makrolar atanabiliyor.

· 6 düğmeli yan plaka, Ergonomik olarak Battle Royale veya MOBA oyunları düşünülerek tasarlanan düğmeler ile; yeteneklere veya eşyalara hızlı erişim için iki sıra halinde yerleştirilirken daha kontrollü fare hareketleri için düğmelerin altında kaymaz bir baş parmak bölümü de yer alıyor.

· 2 düğmeli yan plaka, FPS oyunları için standart uyumlu olup hassasiyetin en önemli olduğu yerlerde, daha geniş lastik baş parmak alanı ile her çatışmada maksimum kontrol sağlıyor. Bu hassas tasarım FPS oyunlarındaki en temel komutlar olan eğilme ve nişan almak (snipe) için kullanılan iki düğme ile tamamlanıyor.

RAZER NAGA PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE FİYATI



• Kişiselleştirilmiş düğme yapılandırmaları için 3 değiştirilebilir yan plaka

• Kablolu farelerden daha hızlı bağlantı için Razer HyperSpeed Wireless

• Genişletilmiş kontrol için 19 + 1 programlanabilir düğme

• Üstün hassasiyet için Razer Focus + 20K DPI Optik Sensör

• Işık hızında tepki (actuation) için Razer Optik Fare Anahtarı

• Ayrıca 3 bağlantı modu; HyperSpeed Kablosuz / Bluetooth / Speedflex kablolu olarak kullanılabiliyor.

Razer Naga Pro bugünden itibaren razer.com adresinden ya da Razer yetkili satıcılarında satılmaya başlayacak. Satış fiyatı ise 149,99 dolar olacak.