'Her engelleme, daha fazla yerlileşme!'

ABD’nin S-400’ler nedeniyle Türkiye’ye karşı uzun süredir devam eden yaptırım tehdidi karara bağlandı. Türk savunma sanayiinde ana sanayi ve KOBİ düzeyindeki yüzlerce firmayı bünyesinde bulunduran kümelenmeler, ABD’nin Türkiye’ye yönelik aldığı yaptırım kararına karşı ‘tam bağımsız savunma sanayii’ hedefine yönelik kararlılık mesajı verdi. Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul’un Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, yaptırım kararına ilişkin, “Ambargo veya yaptırım Türkiye için sadece bir sonraki adımın itici gücü olur. Ülkemiz aleyhine verilen her haksız karar bizi geliştirmeye, üretmeye ve savunma teknolojilerinde tam bağımsızlığa bir adım daha yaklaştırıyor. Her engelleme Türkiye için daha fazla millileşme, daha fazla yerlileşme demek” dedi.

YILMADAN ÜRETMEYE DEVAM



OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ da, “Ülkemizin bekası, devletimizin ve milletimizin birliğiyle daha güçlü bir savunma sanayii için üretime yılmadan devam edeceğiz, hiçbir kuvvet bizi engelleyemeyecek” dedi. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ise, “Türkiye kritik bir süreç yaşıyor, bunun riskleri de var ama bunun faydaya dönüştürülmesi, fırsata dönüştürülmesi de mümkün” ifadelerini kullandı.

SANAYİYE İŞARET FİŞEĞİ OLACAK



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de, “İlişkilerimizi çok etkilememesini bekliyoruz” dedi. Demir, şunları kaydetti: “Bir müttefiklik ilişkisi var aramızda, NATO müttefikiyiz. Birçok alanda işbirlikleri var. Biz kendi çevremizde bunun çarelerini buluruz. Bizim açımızdan yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek, belki daha hızlı devam edecek. Bir anlamda bir işaret fişeği ve uyarı olacak.”

PİYASA TAKMADI



ABD’nin yaptırım tehdidinin somutlaşmasına piyasalar anında tepki verdi. Türkiye’nin savunma sanayisine yönelik kararlar alınan yaptırımlar sonrası dolar düştü. Kur gece 7.93’ten 7.84’e kadar çekilirken bugüne ise 7.83’e kadar geriledi. Borsa İstanbul’da ise 1.395 seviyesini görerek, rekor kırdı.