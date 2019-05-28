Haziranda Jüpiter, gökyüzündeki en parlak yıldızdan 4 kat daha parlak olacak

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Jüpiter içinde bulunduğumuz günler de dâhil olmak üzere her geçen gün dünyaya yaklaşıyor. Bu yakınlaşma 10 - 12 Haziran’da 2019’un zirvesine ulaşacak ve Jüpiter gökyüzündeki en parlak yıldız olan Sirius’tan 4 kat daha parlak hale gelecek.

Dünya'dan yaklaşık 318 kat daha büyük kütleye ve 11,2 kat daha büyük çapa sahip Jüpiter gezegeni, Güneş Sisteminin en büyük kütleli gezegeni olma unvanına sahip.

1609 yılında Galile'nin teleskopla gerçekleştirdiği ilk gözlemlerden elde edilen bulguları günümüz gökbilim çalışmalarının temelini oluşturuyor, Galile uyduları olarak adlandırılan Io, Europa, Ganymede ve Callisto ile birlikte Jüpiter gezegeninde toplam 63 tane uydusu bulunuyor.

JÜPİTER'İN BÜYÜK KIRMIZI LEKE'Sİ VE UYDULARI GÖZLEMLENEBİLİR

Haziran ayındaki yakınlaşma ednasında Galile uydularını ve 1660'lardan bu yana gaz devinde görülebilen geniş bir fırtına sistemi olan Büyük Kırmızı Leke'yi de küçük teleskoplar hatta bir dürbün yardımıyla görebilirsiniz.

Güneş etrafında yaklaşık 12 yılda bir turunu tamamlayan Jüpiter, yörüngesi üzerinde hareket ederken zaman zaman Dünya'ya yaklaşır ve uzaklaşır bunun nedeni ise eliptik ir yörüngeye sahip olması, Jüpiter'in Dünya'ya ne kadar yaklaşabileceği ise yörünge parametrelerine bağlı.

JÜPİTER 10 HAZİRAN'DA KARŞI KONUMDA OLACAK

10 Haziran’da Güneş-Dünya-Jüpiter neredeyse aynı doğrultuda bulunacak. O nedenle Güneş battıktan hemen sonra Jüpiter gezegeni doğu ufkunda çok parlak bir şekilde görülebilecek.

Parlaklığının, daha önceki yıllara göre daha fazla olmasının sebebi ise bu tarihlerde Dünya'ya çok daha yakın bir konumda bulunması, dolayısıyla daha büyük açısal çapa sahip olmasından kaynaklanır.

Jüpiter 18 Şubat 2017'de güneşten en uzaktaki yörüngesinde bulunuyordu. O günden bu güne kadar Jüpiter Dünya’ya her geçen gün daha da yaklaşıyor. Jüpiter 25 Ocak 2023’te ise en yakın noktasına ulaşacak ve o tarihten sonra yine yavaşa yavaş uzaklaşacak.

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?

Bu hadise tüm Türkiye'den hava muhalefeti olmayan yerler ve günlerde çıplak gözle görülebilecek. Gözlemciler Galile uydularını ve Büyük Kırmızı Leke'yi de küçük teleskoplar yardımıyla görebilecek.

JÜPİTER'İ GÖRMEK İÇİN NE ZAMAN NEREYE BAKMALIYIZ

Jüpiter Tüm Türkiye'den Güneş battıktan hemen sonra Güneydoğu ufkunda çok parlak bir şekilde görülebilecek.