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  3. HAVELSAN'dan yerli Zoom! Video konferanslar artık yerli yazılımla

HAVELSAN'dan yerli Zoom! Video konferanslar artık yerli yazılımla

HAVELSAN'dan yerli Zoom! Video konferanslar artık yerli yazılımla

Yerli video konferans ürünü HAVELSAN Diyalog testlerin bitmesiyle bu ay kullanıma sunulacak.

Türk savunma sanayiinin yazılım tabanlı çözüm merkezlerinden HAVELSAN, Kovid-19’a karşı alınan tedbirlerle birlikte artan ihtiyacı dikkate alarak, yerli ve güvenli bir video konferans ürünü geliştirdi. HAVELSAN Diyalog adıyla bu ay içinde kullanıma sunulacak ürün, kullanıcı kurumların kendi sunucularında çalışacak mimaride geliştirildiği için özellikle uzaktan çalışma koşullarında yüksek güvenlik sağlıyor. HAVELSAN Diyalog’un altyapısı sayesinde, özellikle kamu kurumları tarafından kısa sürede ilgi görmesi bekleniyor.

KATILIMCI SINIRI YOK

Mobil uyumlu web arayüzü sayesinde iOS ve Android telefonlarda da rahatlıkla kullanılabilen HAVELSAN Diyalog, uçtan uca şifreleme, ekran paylaşımı, güvenli sesli görüşme, güvenli video konferans, güvenli mesajlaşma, HD ve 4K görüntü desteği ve adaptif görüntü kalitesi ayarlama gibi imkanları da sunuyor. Yüksek verimliliğiyle toplantı katılımcı sayısı ve süre sınırı olmadan iletişim kurulabilecek. 

KRİTİK KURUMLAR İÇİN GÜVENLİ

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, yaptığı değerlendirmede, “HAVELSAN Diyalog, kurumların sunucularında çalıştığı gibi bulut ortamında da çalışabiliyor. Bu da ürünümüzün yüksek güvenlik ihtiyacı duyan kritik kurumlarda kullanımının önünü açıyor” ifadelerini kullandı.


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