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  3. HAVELSAN dünya devleriyle aynı listede yer aldı
26 Ağustos 2020 Çarşamba 19:30 | Son Güncelleme:

HAVELSAN dünya devleriyle aynı listede yer aldı

HAVELSAN dünya devleriyle aynı listede yer aldı

HAVELSAN Telekom Bulut Platformu, Haziran ayında Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü'nün (ETSI) ağ fonksiyonlarını sanallaştırma ve mobil kenar bilişim birlikte çalışabilirlik testlerinden başarıyla geçmesinin ardından şimdi de dünya devleri ile aynı listeye girdi.

HAVELSAN Telekom Bulut Platformu, "Open Source NFV Management and Orchestration MANO (OSM)" ekosistemi listesinde yer aldı.

HAVELSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu listede HAVELSAN'ın yanı sıra, Amazon, Red Hat, VMware, Whitestack ve Wind River gibi dünya devleri bulunuyor.

HAVELSAN Telekom Bulut Platformu, "OpenStack" ve "Kubernetes" altyapısını tek bir noktada birleştiren, hem buluta özgü ağ fonksiyonu (CNF) hem de sanal ağ fonksiyonunu (VNF) destekleyen bir sanallaştırma platformu olarak nitelendiriliyor.

Platform, "5G", "Mobil Kenar Bilişim (MEC)", "Radyo Erişim Şebekesi (RAN)", "Araç-Her Şey Haberleşmesi (V2X)", "Yapay Zeka", "Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IoT)", "Otomasyon ve Robotik" gibi teknolojilerin hayata geçebilmesi büyük önem taşıyor.

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