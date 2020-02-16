Havadan yer altını gören yerli drone

Şirket, el yapımı patlayıcılar konusunda geliştirdiği drone sistemiyle önemli bir başarıya imza atmıştı. Proton Elic RB 128 tipi dronunda başarıyla test edildi.

CİDDİ AVANTAJ SAĞLIYOR

Karmaşık coğrafi bölgelerde, gizli geçitlerde canlı cansız, insan, hayvan silah veya EYP ayrımını yapabilen Elic RB 128, TSK başta olmak üzere Jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerine önemli avantajlar sağlıyor. Assuva Savunma Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, “Denizin onlarca metre derinliğinde ya da toprak altında onlarca metre derinde, tünel içinde canlı cansız kişilerin bulunmasında geliştirdiğimiz sistem kendi alanında dünyada tek cihaz diyebilirim” ifadelerini kullandı.