Havada, karada denizde savunma

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, “İnsansız hava aracını yılsonunda hazır hale getireceğiz” diye konuştu.

‘ORSA’ UFKUMUZU AÇACAK

Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi Projesi’nin bir benzerinin Deniz Kuvvetleri için de projelendirmek için çalışmalara başladıklarını anlatan Nacar, şunları kaydetti: “ORSA isimli bu projemiz sektörün ufkunu açacak. Simülasyon alanındaki tecrübemizi Milli Muharip Uçağı projesinde değerlendirmek için çalışıyoruz.”