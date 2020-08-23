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  3. Havada, karada denizde savunma
23 Ağustos 2020 Pazar 08:01 | Son Güncelleme:

Havada, karada denizde savunma

Havada, karada denizde savunma
- OSMAN NURİ CERİT

Defense News Dergisi tarafından açıklanan dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesine bu yıl ilk kez giren HAVELSAN, Türkiye savunmasını hava, kara ve denizde güçlendirecek projelerle gündeme gelecek.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, “İnsansız hava aracını yılsonunda hazır hale getireceğiz” diye konuştu.

‘ORSA’ UFKUMUZU AÇACAK

Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi Projesi’nin bir benzerinin Deniz Kuvvetleri için de projelendirmek için çalışmalara başladıklarını anlatan Nacar, şunları kaydetti: “ORSA isimli bu projemiz sektörün ufkunu açacak. Simülasyon alanındaki tecrübemizi Milli Muharip Uçağı projesinde değerlendirmek için çalışıyoruz.” 

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